Liberan al conductor y jefe de despacho del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

El 22 de abril se reportó que una jueza solicitó la liberación inmediata de los tres trabajadores procesados, tras haber cerrado el caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. El incidente, ocurrido el 28 de diciembre del 2025, dejó a 14 personas fallecidas y varias decenas con lesiones graves. Previamente, en el informe final de la FGR, presentado por Ernestina Godoy, se concluyó que el siniestro sucedió por el exceso de velocidad y la negligencia de la tripulación. Se descartó que las vías tuviesen malfuncionamientos o que no funcionaran con los protocolos establecidos.

Las autoridades responsabilizaron penalmente al conductor, al jefe de despacho y al maquinista; sin embargo, este último sigue prófugo. Se detalló que la FGR, tras su informe del 8 de abril, cerró el caso porque 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La resolución de la jueza de control, Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, implicó el cierre del proceso en su contra, del expediente judicial 7/2026. Se tomó la decisión en la audiencia, tras lograrse los acuerdos para reparar el daño a las víctimas, alcanzados entre los familiares y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Secretaría de Marina.

Del penal El Amate fueron liberados el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despacho Ricardo Mendoza Cerón. Residieron en el penal desde enero, después de que fueran vinculados por homicidio culposo y lesiones culposas por el descarrilamiento.

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