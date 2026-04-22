Liberan al conductor y jefe de despacho del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

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México
/ 22 abril 2026
    Liberan al conductor y jefe de despacho del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca
    En el incidente del Tren Interoceánico fallecieron 14 y se vieron afectadas un aproximado de 145 personas Cuarto oscuro | Carolina Jiménez Mariscal

La FGR concluyó, el 8 de abril, que el siniestro fue causado por exceso de velocidad y negligencia por parte de la tripulación

El 22 de abril se reportó que una jueza solicitó la liberación inmediata de los tres trabajadores procesados, tras haber cerrado el caso penal por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

El incidente, ocurrido el 28 de diciembre del 2025, dejó a 14 personas fallecidas y varias decenas con lesiones graves. Previamente, en el informe final de la FGR, presentado por Ernestina Godoy, se concluyó que el siniestro sucedió por el exceso de velocidad y la negligencia de la tripulación. Se descartó que las vías tuviesen malfuncionamientos o que no funcionaran con los protocolos establecidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarrilamiento-del-tren-interoceanico-fue-provocado-por-exceso-de-velocidad-afirmo-ernestina-godoy-HA19087077

Las autoridades responsabilizaron penalmente al conductor, al jefe de despacho y al maquinista; sin embargo, este último sigue prófugo.

Se detalló que la FGR, tras su informe del 8 de abril, cerró el caso porque 145 víctimas, entre ellas 114 adultos y 31 menores, aceptaron acuerdos reparatorios con la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

La resolución de la jueza de control, Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, implicó el cierre del proceso en su contra, del expediente judicial 7/2026.

Se tomó la decisión en la audiencia, tras lograrse los acuerdos para reparar el daño a las víctimas, alcanzados entre los familiares y la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Secretaría de Marina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mas-preguntas-que-respuestas-reabren-caso-del-tren-interoceanico-y-acusan-falta-de-auxilio-e-informes-DH19877613

Del penal El Amate fueron liberados el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despacho Ricardo Mendoza Cerón. Residieron en el penal desde enero, después de que fueran vinculados por homicidio culposo y lesiones culposas por el descarrilamiento.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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