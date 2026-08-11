Ligan a exdirectiva de la ANAM con socio de la mafia por mansión de 15.6 mdp en Texas

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    Ligan a exdirectiva de la ANAM con socio de la mafia por mansión de 15.6 mdp en Texas
    Percibía un salario de 60 mil pesos netos al mes, por lo que la compra de la residencia en San Antonio habría requerido 22 años de su sueldo íntegro. VANGUARDIA
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Araceli Hernández, exdirectiva de la ANAM, fundó empresas en Texas junto a un presunto operador de la mafia rumana y compró una mansión en San Antonio

Araceli Hernández, exdirectora de compras de la ANAM en el sexenio de AMLO, se asoció con su pareja y ahora tienen una residencia de 15.6 mdp en EU.

Arcos, identificado por los gobiernos de EE. UU. y México como uno de los operadores financieros de Florian Tudor —líder de la mafia rumana en México que clonaba tarjetas de turistas en Cancún y Los Cabos—, fue secretario particular de Rafael Marín Mollinedo en la ANAM y ahora es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/arancel-automotriz-impacta-la-actividad-economica-de-los-estados-hay-menos-dinero-circulando-en-coahuila-JD22749123

Como director de Recursos Materiales durante las gestiones de Horacio Duarte y Marín Mollinedo en la ANAM, Hernández Perea tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país.

El sueldo de Araceli Hernández era de 60 mil pesos netos al mes.

Según documentos a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ( MCCI ), en junio y noviembre de 2024, la exdirectiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiéreme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.

Simultáneamente, también en junio de 2024, Hernández Perea adquirió una casa por 902 588 dólares —unos 15,6 millones de pesos— ubicada en The Dominion, uno de los conjuntos residenciales más lujosos y exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas, donde los precios reales parten de 1,2 millones de dólares.

Aun así, para comprar esa residencia habría tenido que destinar 22 años de su sueldo íntegro.

REFORMA y MCCI publicaron ayer que, como parte de la Operación Caribe —que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana—, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de Arcos en febrero de 2021.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-cristian-maximiliano-n-alias-x1-ligado-a-los-caballeros-templarios-en-michoacan-OC22756080

Las acciones contra esta banda dedicada a la clonación de tarjetas fueron coordinadas con las autoridades dmiEstadosUnidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó al gobierno mexicano el bloqueo de cuentas de Arcos Romero y de otros integrantes de la organización criminal, como reveló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en una primera entrega.

El hijo de Araceli Hernández Perea, Diego Pérez Hernández, también trabaja en la ANAM, donde actualmente es analista de investigación y fiscalización aduanera.

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