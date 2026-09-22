Lilly Téllez exige cárcel a Morena en el Senado tras citar a Donald Trump

La senadora panista Lilly Téllez llevó a la tribuna del senado de la república mexicana las declaraciones de Donald Trump ante la ONU sobre que México es el “epicentro” de narcotraficantes, al declarar en contra del partido Morena y de Enrique Inzunza, a los que calificó como “narcopartido” y “narcopolíticos”.

El día de hoy 22 de septiembre, la legisladora del PAN retomó las declaraciones de Donald Trump ante la ONU sobre México para cuestionar la presencia del senador morenista Enrique Inzunza Cázares, señalando que este siempre se retira del recinto cuando ella sube a la tribuna.

LAS DECLARACIONES DE TRUMP

Durante la Asamblea General de la ONU llevadas a cabo este 22 de septiembre en New York, Estados Unidos, el presidente Trump señaló que a México por la violencia de los cárteles catalogándolo como “el epicentro de la violencia” sosteniendo que su país no puede compartir frontera con un territorio al que controlan las organizaciones criminales.

“Por desgracia, México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por los cárteles enemigos”, afirmó Trump.