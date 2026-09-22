Lilly Téllez exige cárcel a Morena en el Senado tras citar a Donald Trump

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    Lilly Téllez exige cárcel a Morena en el Senado tras citar a Donald Trump
    Lilly Téllez, senadora panista en el senado de la república mexicana. VANGUARDIA

La senadora panista arremete contra el “narcopartido” y señala la ausencia del legislador Enrique Inzunza en el pleno.

La senadora panista Lilly Téllez llevó a la tribuna del senado de la república mexicana las declaraciones de Donald Trump ante la ONU sobre que México es el “epicentro” de narcotraficantes, al declarar en contra del partido Morena y de Enrique Inzunza, a los que calificó como “narcopartido” y “narcopolíticos”.

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El día de hoy 22 de septiembre, la legisladora del PAN retomó las declaraciones de Donald Trump ante la ONU sobre México para cuestionar la presencia del senador morenista Enrique Inzunza Cázares, señalando que este siempre se retira del recinto cuando ella sube a la tribuna.

LAS DECLARACIONES DE TRUMP

Durante la Asamblea General de la ONU llevadas a cabo este 22 de septiembre en New York, Estados Unidos, el presidente Trump señaló que a México por la violencia de los cárteles catalogándolo como “el epicentro de la violencia” sosteniendo que su país no puede compartir frontera con un territorio al que controlan las organizaciones criminales.

“Por desgracia, México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por los cárteles enemigos”, afirmó Trump.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-anuncia-que-hara-publicas-las-encuestas-para-definir-coordinadores-refrenda-ir-de-la-mano-con-el-pt-DC23659291

ENRIQUE INZUNZA

El senador por Morena (y exsecretario de Gobierno de Sinaloa) enfrenta acusaciones delictivas que han generado tensiones en la sala del senado y dentro del país.

La más importante y señalada por todos es la investigación desde E.U por nexos con el crimen organizado, donde se le acuso de haber participado en reuniones con miembros de organizaciones criminales para facilitar el apoyo de información desde el gobierno estatal a cambio de respaldo político.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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