Llama Luisa Alcalde a votar en contra de presupuestos en estados no gobernados por Morena

La presidenta de Morena, Luisa Alcalde, llamó a legisladores locales a votar en contra de los presupuestos de entidades gobernadas por la Oposición.

Actualmente, Acción Nacional (PAN) gobierna a los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hace en Coahuila y Durango.

Movimiento Ciudadano (MC) también gobierna dos estados, Jalisco y Nuevo León.

“Es una posición de Morena en todos los nueve estados en los que no gobernamos (votar contra los presupuestos), ¿por qué? Porque ellos no apoyan el presupuesto de la Federación, eso es un mensaje claro”, planteó la dirigente en reunión con legisladores locales.

“Lo que no puede pretender la Oposición es votarle en contra del presupuesto a la Presidenta, posicionarse en contra de todos los partidos con beligerancia, y luego pensar que en sus entidades federativas donde ellos gobiernan, nosotros sí tenemos que aprobarles el presupuesto, es el colmo”.

El encuentro se llevó a cabo hace unos días, pero el mensaje cobra relevancia pues en estos días distintos estados, entre ellos los de Oposición, aprueban sus presupuestos.