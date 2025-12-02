Productores mantienen protestas en carreteras contra reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    Productores mantienen protestas en carreteras contra reforma a la Ley de Aguas Nacionales
    Aseguran que de no recibir respuestas favorables a sus demandas, podrían endurecer las movilizaciones en los próximos días. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Productores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Las movilizaciones continúan en varios estados sin cierres totales, mientras los productores esperan avances en la discusión legislativa

CDMX.- Este martes 2 de diciembre, productores del campo continuaron con manifestaciones en carreteras de distintos estados del país como parte de sus acciones en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Hasta el momento, las protestas se mantienen de forma pacífica y sin bloqueos totales.

En Zacatecas, la movilización de integrantes del Grupo de Productores inició desde las 7:00 horas, con la presencia de tractores en casetas de peaje del municipio de Calera, así como en el tramo Osiris–Cuauhtémoc, que conecta con Aguascalientes, y en Las Arcinas, sobre la carretera 49, en el trayecto Trancoso–Ojocaliente, con dirección a San Luis Potosí.

TE PUEDE INTERESAR: Unos 20 intoxicados y 400 evacuados deja fuga de gas en empresa, en Nuevo León

Los manifestantes informaron que este día optaron por flexibilizar la protesta, permitiendo el paso vehicular en al menos un carril en cada punto carretero, con el objetivo de minimizar afectaciones a la ciudadanía.

No obstante, advirtieron que se mantendrán atentos al avance de las negociaciones que sus representantes sostienen a nivel nacional, y que, de no recibir respuestas favorables a sus demandas, podrían endurecer las movilizaciones en los próximos días.

TE PUEDE INTERESAR: Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de productores realizó una manifestación pacífica en los cruces internacionales de carga, en el marco de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales que se desarrolla este mismo día.

Los agricultores provienen de municipios como Galeana, Janos, Benito Juárez, Ascensión, Buenaventura y Casas Grandes, y señalaron que su presencia en la frontera forma parte de una estrategia nacional de presión en respaldo a sus compañeros que viajaron a la Ciudad de México para seguir el debate legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: Define Senado lista de 10 candidatos a dirigir la FGR; Claudia Sheinbaum formará terna

Los productores aclararon que no cerraron los cruces internacionales, ni de carga ni comerciales, con el fin de evitar afectaciones mayores a la economía regional y al comercio binacional.

Sin embargo, advirtieron que, de no alcanzarse acuerdos favorables para el campo y el uso del agua, estarían en posibilidad de retomar los bloqueos, como ocurrió la semana pasada en distintos puntos del estado.

En ambas entidades, los productores reiteraron que se mantienen unidos como sector y a la espera de los resultados de las negociaciones con autoridades federales y legisladores. Con información de El Universal

Temas


Productores

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas
Añaden que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable
El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga
La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica.

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
La historia de Héctor Luis “El Güero” Palma es una de las más trágicas y sangrientas del narcotráfico. Su venganza contra el sicario que sedujo y asesinó a su esposa e hijos se convirtió en una leyenda oscura de “ojo por ojo”.

‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos
La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil.

Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
La WNBA propuso un salario máximo de 1 millón de dólares para 2026, con un promedio proyectado de 500,000 dólares y un mínimo de 225,000.

2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie.

McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla