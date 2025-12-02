Productores mantienen protestas en carreteras contra reforma a la Ley de Aguas Nacionales

CDMX.- Este martes 2 de diciembre, productores del campo continuaron con manifestaciones en carreteras de distintos estados del país como parte de sus acciones en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Hasta el momento, las protestas se mantienen de forma pacífica y sin bloqueos totales.

En Zacatecas, la movilización de integrantes del Grupo de Productores inició desde las 7:00 horas, con la presencia de tractores en casetas de peaje del municipio de Calera, así como en el tramo Osiris–Cuauhtémoc, que conecta con Aguascalientes, y en Las Arcinas, sobre la carretera 49, en el trayecto Trancoso–Ojocaliente, con dirección a San Luis Potosí.

Los manifestantes informaron que este día optaron por flexibilizar la protesta, permitiendo el paso vehicular en al menos un carril en cada punto carretero, con el objetivo de minimizar afectaciones a la ciudadanía.

No obstante, advirtieron que se mantendrán atentos al avance de las negociaciones que sus representantes sostienen a nivel nacional, y que, de no recibir respuestas favorables a sus demandas, podrían endurecer las movilizaciones en los próximos días.

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo de productores realizó una manifestación pacífica en los cruces internacionales de carga, en el marco de la discusión de la Ley de Aguas Nacionales que se desarrolla este mismo día.

Los agricultores provienen de municipios como Galeana, Janos, Benito Juárez, Ascensión, Buenaventura y Casas Grandes, y señalaron que su presencia en la frontera forma parte de una estrategia nacional de presión en respaldo a sus compañeros que viajaron a la Ciudad de México para seguir el debate legislativo.

Los productores aclararon que no cerraron los cruces internacionales, ni de carga ni comerciales, con el fin de evitar afectaciones mayores a la economía regional y al comercio binacional.

Sin embargo, advirtieron que, de no alcanzarse acuerdos favorables para el campo y el uso del agua, estarían en posibilidad de retomar los bloqueos, como ocurrió la semana pasada en distintos puntos del estado.

En ambas entidades, los productores reiteraron que se mantienen unidos como sector y a la espera de los resultados de las negociaciones con autoridades federales y legisladores. Con información de El Universal