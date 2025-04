Llaman a hermana de Cuauhtémoc Blanco a presentar un nuevo desafuero

Las diputadas de Morena Magda Erika Salgado Ponce y Gabriela Jiménez, quienes votaron en contra de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, aclararon que su decisión respondió a convicciones personales, e invitaron a la presunta víctima a presentar una nueva solicitud de desafuero.

“Esperamos que la nueva Fiscalía de Morelos obviamente siga con la investigación, se complete la carpeta, que estaba incompleta, se hagan las investigaciones necesarias y por supuesto también invitar a la posible víctima, porque no sabemos todavía hasta que haya una carpeta..., pues si gusta que lo vuelva a presentar aquí en la Cámara”, declaró Gabriela Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Balazos, no abrazos’... aunque le duela a AMLO: Loret de Mola destaca estrategia de seguridad de Sheinbaum y destroza la de López Obrador

La vicecoordinadora de la bancada guinda consideró importante que se retomen las investigaciones y advirtió que a seguirá respaldando a las mujeres.

“Las mujeres tenemos que seguir respaldando a las mujeres”, dijo.Por su parte, Salgado Ponce reiteró su postura en torno a que Blanco debe pedir licencia para enfrentar los señalamientos por la presunta comisión de abuso sexual.

“Yo siempre me he mantenido firme en que el señor legislador debe enfrentar las cosas como cualquier hijo de vecino, sin privilegios. Personalmente, me siento tranquila. Me duele no sólo esta situación, sino muchas situaciones que han lastimado a mi estado por este tipo de situaciones, que al final parece que tienen impunidad”, declaró.

La legisladora guinda sostuvo que su votación no se trató de una confrontación personal con sus compañeros que sufragaron a favor, “sino de ideales, de lucha, de congruencia y de principios”.

Finalmente, coincidió con Gabriela Jiménez en que la víctima presente una nueva solicitud de desafuero. Dijo que, si esto ocurre, los diputados deben atender el tema con perspectiva de género.

”No estamos diciendo que alguien es culpable o inocente, lo que estamos pidiendo es que haya una perspectiva de género en la visión con que enfrentemos los procesos”, concluyó.

En paralelo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se reunió por separado con los diputados María Teresa Ealy y Enrique Vázquez, quienes se confrontaron en días pasados por el desechamiento del desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Monreal dejó entrever que dejarán de atacarse para no afectar el proyecto presidencial de su partido.

“La consolidación del proyecto de transformación y el respaldo a nuestra presidenta @Claudiashein son los objetivos fundamentales que nos hemos trazado. Por eso agradezco a la diputada María Teresa Ealy y al diputado Enrique Vázquez su disposición para mantener la unidad”, escribió.

Después de que Morena, apoyado por el PRI, desechó la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el pasado 25 de marzo, la diputada Ealy reclamó a su bancada que no hayan apoyado a la presunta víctima de abuso sexual y protegieran al exgobernador de Morelos.

En respuesta, el diputado Enrique Vázquez, cercano al exfutbolista, la acusó de agredirlo.

“Como representante feminista, le pediría que sea ella quien se disculpe ante quienes representan su lucha por usar el movimiento de manera equívoca, agrediendo a dos valiosas compañeras y a un servidor”, refirió en un comunicado publicado por el área de Comunicación Social de la Cámara Baja.

Posteriormente, la diputada María Teresa Ealy Díaz denunció públicamente el uso indebido de los medios institucionales de la Cámara de Diputados para llevar a cabo una campaña de persecución y linchamiento político de género en su contra.

A través de un pronunciamiento dirigido a la Mesa Directiva, la legisladora señaló que se usaron recursos públicos para difundir información sesgada y ataques personales, en una flagrante violación a los principios de imparcialidad, pluralidad y respeto que deben regir la comunicación institucional del Congreso.