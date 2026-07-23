Llega México a revisión del T-MEC con 57 millones sin trabajo digno, advierte ONG

Durante la presentación del reporte número 29 del Observatorio de Trabajo Digno, la organización civil sostuvo que los hallazgos cobran especial relevancia porque coinciden con las conversaciones entre los Gobiernos de México y Estados Unidos sobre la revisión del acuerdo comercial.

México llega a la tercera ronda de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con “graves déficits” en su sistema laboral, afirmó este jueves Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, al estimar que 57 millones de personas carecen de trabajo digno.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), señaló que de los 82.3 millones de personas en edad y condición para trabajar, al menos 57 millones enfrentan exclusión laboral o alguna forma de precariedad y que el desempleo completo alcanza casi el 10%.

Del total, 21.7 millones permanecen en exclusión laboral, mientras que 35.9 millones cuentan con un empleo, pero carecen de acceso a la seguridad social, de los cuales 32.6 millones laboran en la informalidad

Para la organización, estas cifras reflejan que, pese a más de tres décadas de libre comercio en América del Norte, persisten deficiencias estructurales en el mercado laboral mexicano.

Uno de los principales señalamientos del observatorio fue que el desempleo en México es mayor al que refleja el indicador convencional.

Acción Ciudadana estimó que existen 6.5 millones de personas en desempleo completo, equivalente a una tasa ajustada de 9.7%, al sumar a 1.6 millones de personas desocupadas que buscaron empleo recientemente y otros 4.9 millones disponibles para trabajar que dejaron de buscar en la última semana, grupo que la organización denomina “desempleo oculto”.

El reporte también muestra que las mujeres y los jóvenes concentran las mayores desventajas. De los 6.5 millones de personas en desempleo completo, 3.8 millones son mujeres y 2.7 millones tienen entre 15 y 29 años.

Además, 15.2 millones de personas permanecen fuera del mercado laboral por dedicarse a labores de cuidado, de las cuales 14.3 millones son mujeres.

La organización añadió que 33.7 millones de trabajadores perciben ingresos insuficientes, 33.2 millones carecen de representación sindical y 18.6 millones laboran sin un contrato estable.

Frente a este panorama propuso ampliar el sistema público de cuidados, crear una estrategia de primer empleo formal para jóvenes, facilitar la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social mediante incentivos fiscales.

Así como actualizar las tablas de retención del impuesto sobre la renta tras los aumentos al salario mínimo y promover ingresos dignos para fortalecer el mercado interno y reducir la pobreza laboral.