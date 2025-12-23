Llegará ‘muy pronto’ a México la vacuna contra virus sincitial respiratorio

México
/ 23 diciembre 2025
    Llegará ‘muy pronto’ a México la vacuna contra virus sincitial respiratorio
    El secretario de Salud detalló que la vacuna ya cuenta con la aprobación de la Cofepris. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, dijo que una vez que llegue el biológico se determinará quiénes son sujetos a aplicársela

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, anunció que próximamente estará disponible en México la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Salud federal dio a conocer que el biológico ya tiene el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

”La vacuna sincitial respiratoria es muy importante tanto para mujeres embarazadas como también ante la posibilidad de brotes de enfermedad respiratoria precisamente en el invierno. Ya la Cofepris ha priorizado la vacuna sincitial respiratoria, estamos en el proceso de adquirirla ya”, explicó.

Kershenobich detalló que, una vez que llegue la vacuna al País, las autoridades precisarán quiénes son sujetos de la vacuna.

“Nada más habrá que precisar bajo qué situación se indica esa vacuna en particular. Nosotros tenemos un monitoreo constante de las enfermedades respiratorias y habrá una indicación precisa en su momento, y sobre todo en qué población que tiene que ver con la población de adultos mayores quiénes pueden estar expuestos a este tipo de infección. El otro aspecto que es durante el embarazo se puede aplicar entre la 32 y 36 semanas para su utilización”, agregó.

“Entonces estará muy pronto la vacuna disponible en México, ya pasó la aprobación de la Cofepris”, insistió.

