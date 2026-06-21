$!Llenan de colores a Monterrey con la celebración de la 25 Marcha de la Diversidad

MONTERREY, NL.- A 25 años de que se celebró la primera Marcha de la Diversidad en Monterrey, este sábado se volvieron a llenar de colores las calles de la ciudad para recordar que la lucha por la igualdad de comunidad LGBTQI+ sigue y aunque hay mucho que celebrar todavía quedan asignaturas pendientes. La concentración comenzó desde las 15:00 horas en la estación General Anaya del Metro en donde se reunieron desde temprana hora los participantes que salieron a pie y en caravanas de vehículos hacia las instalaciones de la Explanada de los Héroes.

La embajadora del evento fue la cantante Ximena Sariñana quien ofreció un concierto previo a la movilización.

En entrevista, Jennifer Aguayo, vocera del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, recordó que este año la marcha está celebrando 25 años y a un cuarto de siglo de distancia de la primera movilización por los derechos de la comunidad LGBTQI+ se han consumado logros importantes como el matrimonio igualitario y el cambio de identidad, pero siguen existiendo luchas pendientes. ”Todavía en el 2009 cuando llegué yo aquí a la Marcha estaban muy complicadas las cosas, me tocaron aquellas famosas redadas en los antros”, dijo.

Comentó que también existían otras violaciones a sus derechos como detenciones arbitrarias y persecución, solamente por sus preferencias sexuales. Sin embargo, aseguró que ahora mismo se pueden casar, pueden ser quien quieran porque hay cambio de identidad y existan familias homoparentales constituidas legalmente, además de que las llamadas “terapias de conversión”, están prohibidas en el estado.

ENTREGAN PREMIO A PERIODISTA DE VANGUARDIA EN MONTERREY En el marco del 25 aniversario de la Marcha de la Diversidad en Monterrey, organizada por el Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, la corresponsal en Monterrey de Grupo VANGUARDIA, Aracely Chantaka, fue reconocida con el premio Amelio Robles por documentar la historia de la marcha desde hace 25 años. La presea fue entregada por Mario Rodríguez Platas, pionero en la realización de la Marcha por la igualdad de la comunidad LGBTQ+ en el estado.

“Hace 25 años empezó esta Marcha por una represión del alcalde de entonces. Felipe Jesús Cantú, para quien no había nacido hay que recordarles que hace 25 años, el 27 de mayo, empezó la marcha con Juan Alfonso Torres y María Aurora Mota, que empezaron esta lucha que ahora todos los demás seguimos y en ese entonces, la prensa no nos cubría, en ese entonces nos reprimía la policía, pero a lo que voy a cambiado mucho, pero para que esto sucediera tuvo que haber aliados y entre ellos está a la periodista que hoy homenajeamos”, dijo.

Mencionó que desde hace varios años se instituyó el Premio Coronel Amelio Robles que se entrega a quienes son aliados de la comunidad en esta lucha.

“Hoy le corresponde entregar a alguien que hace 25 años, cuando nadie nos pelaba en la prensa, reseñó bastante de esto: Aracely Chantaka”, expuso.

Publicidad