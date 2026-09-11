‘Llevaban a personas heridas’: Harfuch confirma qué ocurría en ‘hospital’ ligado al CJNG en Tecalitlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que autoridades federales y estatales investigan un inmueble en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco, que presuntamente era utilizado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para atender a personas heridas vinculadas con actividades delictivas. Durante la conferencia mañanera realizada este viernes desde Chiapas, el funcionario explicó que el inmueble fue cateado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que era utilizado. “Fue un cateo con FGR, donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridas de delincuencia organizada a ese domicilio”, declaró García Harfuch.

El secretario precisó que, más que tratarse de un hospital, el inmueble era utilizado para trasladar a personas heridas pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada con el propósito de que se recuperaran o recibieran atención médica. “Más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, señaló. RESCATAN A OCHO PERSONAS DURANTE OPERATIVO EN TECALITLÁN El cateo fue realizado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó sobre los resultados del operativo durante una conferencia de prensa realizada el 10 de septiembre. Como resultado de las acciones, ocho hombres fueron rescatados del inmueble. Las personas tenían entre 16 y 43 años y provenían de distintas entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. De los ocho rescatados, únicamente uno contaba con una ficha formal de desaparición ante las autoridades. Se trataba de un joven de 20 años cuya desaparición dio origen a las investigaciones. Los otros siete no habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares. Durante la conferencia, González de los Santos afirmó que las personas localizadas se encontraban en el lugar contra su voluntad. “Estaban ahí en contra de su voluntad”, declaró el fiscal, según la información consignada por Infobae.

INVESTIGAN ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS HERIDAS Las autoridades también encontraron indicios de que algunas de las personas localizadas habían recibido atención médica para tratar lesiones. Al menos dos de los hombres rescatados utilizaban aparatos de apoyo para caminar, mientras que otros presentaban intervenciones quirúrgicas con colocación de clavos para atender heridas. El fiscal estatal señaló que las atenciones médicas observadas parecían ser especializadas. Por ello, una de las líneas de investigación busca establecer quién proporcionaba esos servicios y bajo qué circunstancias se realizaban los procedimientos. García Harfuch indicó que las investigaciones continúan y que, además del cateo realizado en Tecalitlán, las autoridades efectuaron otras acciones de manera paralela como parte de la indagatoria. DETIENEN A SEIS PERSONAS POR TRATA Y DESAPARICIÓN El operativo también permitió la detención de seis personas: cinco hombres y una mujer, con edades de entre 21 y 48 años. Los detenidos son originarios de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares. La investigación deberá determinar la participación que presuntamente tuvo cada una de las personas detenidas en los hechos y establecer las circunstancias en las que las ocho personas fueron llevadas al inmueble.

ASEGURAN DROGAS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL ORTOPÉDICO Durante el cateo, las autoridades localizaron diversos objetos y materiales dentro del inmueble. Entre lo asegurado se encuentra material vegetal con características de droga, medicamentos, material ortopédico y tres pares de muletas. También fueron localizadas botas tácticas, una báscula gramera y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros. El hallazgo de medicamentos y material ortopédico forma parte de los elementos que serán integrados a la investigación para determinar el uso que tenía el inmueble y establecer quién proporcionaba atención a las personas heridas que eran trasladadas al sitio. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el funcionamiento del lugar, identificar a las personas involucradas y determinar las circunstancias de la privación de la libertad de los ocho hombres rescatados.