‘Llevaban a personas heridas’: Harfuch confirma qué ocurría en ‘hospital’ ligado al CJNG en Tecalitlán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Llevaban a personas heridas’: Harfuch confirma qué ocurría en ‘hospital’ ligado al CJNG en Tecalitlán
    Omar García Harfuch confirmó la investigación de un inmueble en Tecalitlán usado para atender a heridos del crimen organizado. VANGUARDIA

Omar García Harfuch confirmó que el inmueble en Tecalitlán era usado para atender a heridos de la delincuencia organizada; rescataron a ocho personas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que autoridades federales y estatales investigan un inmueble en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco, que presuntamente era utilizado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para atender a personas heridas vinculadas con actividades delictivas.

Durante la conferencia mañanera realizada este viernes desde Chiapas, el funcionario explicó que el inmueble fue cateado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y que las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que era utilizado.

“Fue un cateo con FGR, donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridas de delincuencia organizada a ese domicilio”, declaró García Harfuch.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscaban-a-un-joven-y-hallan-hospital-clandestino-del-cjng-en-jalisco-asi-fue-el-operativo-PH23421284

El secretario precisó que, más que tratarse de un hospital, el inmueble era utilizado para trasladar a personas heridas pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada con el propósito de que se recuperaran o recibieran atención médica.

“Más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, señaló.

RESCATAN A OCHO PERSONAS DURANTE OPERATIVO EN TECALITLÁN

El cateo fue realizado por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó sobre los resultados del operativo durante una conferencia de prensa realizada el 10 de septiembre.

Como resultado de las acciones, ocho hombres fueron rescatados del inmueble. Las personas tenían entre 16 y 43 años y provenían de distintas entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

De los ocho rescatados, únicamente uno contaba con una ficha formal de desaparición ante las autoridades. Se trataba de un joven de 20 años cuya desaparición dio origen a las investigaciones. Los otros siete no habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares.

Durante la conferencia, González de los Santos afirmó que las personas localizadas se encontraban en el lugar contra su voluntad.

“Estaban ahí en contra de su voluntad”, declaró el fiscal, según la información consignada por Infobae.

INVESTIGAN ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS HERIDAS

Las autoridades también encontraron indicios de que algunas de las personas localizadas habían recibido atención médica para tratar lesiones.

Al menos dos de los hombres rescatados utilizaban aparatos de apoyo para caminar, mientras que otros presentaban intervenciones quirúrgicas con colocación de clavos para atender heridas.

El fiscal estatal señaló que las atenciones médicas observadas parecían ser especializadas. Por ello, una de las líneas de investigación busca establecer quién proporcionaba esos servicios y bajo qué circunstancias se realizaban los procedimientos.

García Harfuch indicó que las investigaciones continúan y que, además del cateo realizado en Tecalitlán, las autoridades efectuaron otras acciones de manera paralela como parte de la indagatoria.

DETIENEN A SEIS PERSONAS POR TRATA Y DESAPARICIÓN

El operativo también permitió la detención de seis personas: cinco hombres y una mujer, con edades de entre 21 y 48 años.

Los detenidos son originarios de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.

La investigación deberá determinar la participación que presuntamente tuvo cada una de las personas detenidas en los hechos y establecer las circunstancias en las que las ocho personas fueron llevadas al inmueble.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desmantelan-hospital-clandestino-del-cjng-en-tecalitlan-jalisco-y-detienen-a-seis-personas-LE23413484

ASEGURAN DROGAS, MEDICAMENTOS Y MATERIAL ORTOPÉDICO

Durante el cateo, las autoridades localizaron diversos objetos y materiales dentro del inmueble.

Entre lo asegurado se encuentra material vegetal con características de droga, medicamentos, material ortopédico y tres pares de muletas. También fueron localizadas botas tácticas, una báscula gramera y 100 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros.

El hallazgo de medicamentos y material ortopédico forma parte de los elementos que serán integrados a la investigación para determinar el uso que tenía el inmueble y establecer quién proporcionaba atención a las personas heridas que eran trasladadas al sitio.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el funcionamiento del lugar, identificar a las personas involucradas y determinar las circunstancias de la privación de la libertad de los ocho hombres rescatados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Crimen Organizado
Hospitales

Localizaciones


Jalisco

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


CJNG

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Cualidades del INE

Cualidades del INE
true

La fuerza electoral de Morena

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con Enrique Acevedo y condenó las expresiones del senador Luis Fernando Salazar.

Sheinbaum condena amenazas de Luis Fernando Salazar contra periodista: ‘No deben pasarse por alto’
Cofepris emitió alertas por dapagliflozina robada y Argliptin-D®, además del retiro de un lote de metformina.

¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Misión. La nueva entrega de la serie promete conectar distintas realidades y recuperar a algunos de los personajes que marcaron sus primeras temporadas.

¡Regresan los favoritos! Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters vuelven a ‘American Horror Story’
Deiry Ramírez anotó un doblete en el último duelo de la Selección que la saltillense Mariangela Medina integró, cerrando su participación en Polonia 2026 con una derrota.

Argentina remonta y deja sin Mundial Sub-20 a México y a la saltillense Mariangela Medina