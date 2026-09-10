Desmantelan ‘hospital’ clandestino del CJNG en Tecalitlán, Jalisco, y detienen a seis personas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Desmantelan ‘hospital’ clandestino del CJNG en Tecalitlán, Jalisco, y detienen a seis personas
    El fiscal del estado reveló que en el sitio se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel. Cortesía

La Fiscalía estatal liberó a ocho personas que presuntamente fueron reclutadas por la fuerza para trabajar con el grupo delictivo

GUADALAJARA, JAL.- La búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en julio pasado en Tlaquepaque llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un “hospital” clandestino en el municipio de Tecalitlán; en el lugar fueron detenidas seis personas y se liberó a ocho personas que presuntamente fueron reclutadas por la fuerza para trabajar con el grupo delictivo, entre ellas al joven buscado.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, reveló que en el sitio se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos u otras tareas que se les asignaban, por lo que se sospecha que personal médico de la región estaría involucrado en el funcionamiento de este lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asume-roberto-carlos-felix-cercano-a-taddei-secretaria-ejecutiva-del-ine-tras-salida-de-claudia-espino-FE23413327

La información proporcionada por las autoridades señala que la familia del joven al que se buscaba acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que al parecer era víctima de reclutamiento forzado, pues dijo que iría a trabajar en un rancho y el 21 de julio pasaron por él en un auto, se lo llevaron y no supieron más de él.

BUSCAN A VÍCTIMA EN ZONA SUR DEL ESTADO DE JALISCO

González de los Santos indicó que el trabajo de investigación arrojó indicios de que la víctima podría estar en el municipio de Tecalitlán, en la región sur del estado, por lo que el trabajo de inteligencia se enfocó en esa zona y se detectó una finca.

“En un trabajo coordinado con la Guardia Nacional y la Defensa, personal ministerial de la Fiscalía ingresó a este domicilio y efectivamente se encontraba este joven, pero no solo estaba él, había otras ocho personas que estaban ahí privadas de su libertad y otras seis personas que de acuerdo con las investigaciones eran quienes resguardaban, cuidaban y custodiaban a estas ocho personas”, narró el fiscal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-reporta-avances-tras-encuentro-virtual-con-howard-lutnick-FE23413024

Explicó que las personas rescatadas tienen entre 16 y 43 años y son originarias de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco; en tanto que las edades de las personas detenidas (cinco hombres y una mujer) oscilan entre los 21 y los 48 años, y son originarias de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

“Por los indicios recabados y los testimonios de los involucrados podemos presumir que esta finca en el municipio de Tecalitlán operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado pero que por alguna circunstancia resultaban lesionadas en las actividades que las ponían a hacer y requerían recuperarse”, dijo el fiscal.

SEIS PERSONAS FUERON PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD

Señaló que dos de las personas liberadas usaban muletas mientras que otras fueron sometidas a cirugías para ponerles clavos quirúrgicos que sanaran sus lesiones.

“Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios”, refirió González de los Santos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mantiene-claudia-sheinbaum-sueldo-sube-4-tope-a-funcionarios-OE23411924

Precisó que de los nueve liberados sólo el joven por el que se desplegó el operativo contaba con ficha de desaparición, pero todos fueron trasladados a Guadalajara para iniciar con el proceso para reintegrarlos a sus familias.

Por su parte, las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional y se busca procesarlas por trata de personas y desaparición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
operativos

Localizaciones


Guadalajara
Jalisco

Organizaciones


FGE
Sedena
Guardia Nacional

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana
El senador de Morena sostuvo que su intención era referirse a la posibilidad de recurrir a las instancias legales por el contenido de un reportaje.

Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’
true

Vizcarra: El increíble invitado a Palacio

Río Sonora contaminado tras el desastre de Grupo México en el 2014

La ONU confirma que la contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del desastre de Grupo México
El iPhone Duo cuesta 1,999 dólares en EU. Descubre qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos equivalentes a su precio.

iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Marca. Jimmy Kimmel se ha mantenido durante más de dos décadas al frente de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos.

¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda
San Francisco y Los Ángeles trasladan su rivalidad de la NFC Oeste a Melbourne, sede del primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL