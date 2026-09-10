Buscaban a un joven y hallan ‘hospital’ clandestino del CJNG en Jalisco: así fue el operativo

La Fiscalía de Jalisco encontró a ocho personas reportadas como desaparecidas dentro de un predio que funcionaba como hospital por el crimen organizado para atender a miembros del cártel lesionados. La búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en julio pasado en San Pedro Tlaquepaque llevó a la Fiscalía de Jalisco hasta una finca utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un “hospital” clandestino en el municipio de Tecalitlán. El hombre abordó un vehículo de aplicación debido a una oferta de trabajo en un rancho, cuando su familia perdió comunicación; fue localizado entre las personas rescatadas.

La información proporcionada por las autoridades señala que la familia del joven al que se buscaba acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que al parecer era víctima de reclutamiento forzado, pues dijo que iría a trabajar en un rancho y el 21 de julio pasaron por él en un auto, se lo llevaron y no supieron más de él. El fiscal del Jalisco, Salvador González de los Santos indicó que el trabajo de investigación arrojó indicios de que la víctima podría estar en el municipio de Tecalitlán, en la región sur del estado, por lo que el trabajo de inteligencia se enfocó en esa zona y se detectó una finca. “En un trabajo coordinado con la Guardia Nacional y la Defensa, personal ministerial de la Fiscalía ingresó a este domicilio y efectivamente se encontraba este joven, pero no solo estaba él, había otras ocho personas que estaban ahí privadas de su libertad y otras seis personas que de acuerdo a las investigaciones eran quienes resguardaban, cuidaban y custodiaban a estas ocho personas”, narró el fiscal. A través de un comunicado, se precisó que en el lugar fueron detenidas seis personas y se liberó a ocho personas que presuntamente fueron reclutadas por la fuerza para trabajar con el grupo delictivo, entre ellas al joven buscado. “Estaban ahí en contra de su voluntad; todos son hombres de entre 16 y 43 años de edad. Uno de ellos dijo ser originario de la Ciudad de México, dos de Michoacán, uno de Sinaloa y otro más de Guerrero”, señaló González de los Santos. Mientras que de los cinco detenidos, seis eran hombres y una mujer que oscilaban entre los 21 y 48 años; tres originarios de Jalisco, uno de Tepic, uno de Colima y otro más de Michoacán.

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS PARA MIEMBROS DEL CJNG De acuerdo con Salvador González, en el sitio fueron encontrados indicios de tratamientos especializados a integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos u otras tareas que se les asignaban, por lo que se sospecha que personal médico de la región estaría involucrado en el funcionamiento del lugar. “Por los indicios recabados y los testimonios de los involucrados podemos presumir que esta finca en el municipio de Tecalitlán operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado, pero que por alguna circunstancia resultaban lesionadas en las actividades que las ponían a hacer y requerían recuperarse”, dijo el fiscal.

Señaló que dos de las personas liberadas usaban muletas mientras que otras fueron sometidas a cirugías para ponerles clavos quirúrgicos que sanaran sus lesiones. “Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios”, refirió González de los Santos. Precisó que de los nueve liberados solo el joven por el que se desplegó el operativo contaba con ficha de desaparición, pero todos fueron trasladados a la Zona Metropolitana de Guadalajara para iniciar con el proceso para reintegrarlos a sus familias. Por su parte, las seis personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional y se busca procesarlas por trata de personas y desaparición. Durante la inspección de la ficha, fuerzas de seguridad mexicanas incautaron diversos medicamentos, aparatos de asistencia motriz, botas ortopédicas y pares de muletas, además de marihuana, indumentaria táctica y un centenar de cartuchos de alto calibre. El hallazgo del hospital clandestino pone al descubierto las complejas estructuras logísticas que despliegan las células delictivas en el occidente de México para garantizar la atención médica oculta de sus combatientes lesionados.

LOS HOSPITALES Y CENTROS DE RECLUTAMIENTO DEL CJNG No es la primera vez que se localiza un hospital y centro de reclutamiento forzado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. En la comunidad El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, fue identificado un hospital que el capo Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, mandó construir para atender su padecimiento de insuficiencia renal, enfermedad que fue revelada en 2019 por autoridades federales. Medios de comunicación afirmó que la clínica es un inmueble grande de color blanco, equipado —por órdenes de Oseguera Cervantes— para el capo, su familia, su círculo de seguridad y habitantes de la localidad, a no más de 50 kilómetros de Villa Purificación, uno de los principales bastiones del CJNG donde en mayo de 2015 derribaron un helicóptero del Ejército mexicano durante un operativo del gobierno federal para capturar al capo. Por otro lado, también recuerda al macabro hallazgo de colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en marzo de 2025: el Rancho Izaguirre. En Teuchitlán, cientos de prendas, zapatos y otros objetos personales, además de restos humanos, fueron documentados por las madres buscadoras; en su momento fue catalogado como un centro de exterminio por la presunta existencia de hornos. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el lugar era utilizado por una organización criminal como centro de reclutamiento y adiestramiento, descartando la existencia de pruebas de que operara como crematorio clandestino. (Con información de El Universal y EFE)