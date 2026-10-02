Lluvias golpean a Nuevo León: dos muertos, inundaciones y vehículos arrastrados

Las fuertes lluvias que se registraron este jueves en Nuevo León provocaron una jornada de emergencia en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey . El saldo preliminar incluye dos hombres muertos, dos periodistas lesionados, viviendas inundadas, vehículos arrastrados por la corriente y diversos cierres viales.

Los cuerpos de dos hombres fueron localizados en distintos canales de la zona norte del área metropolitana. Las autoridades investigan si ambos fallecieron después de ser arrastrados por las corrientes generadas por las precipitaciones.

DOS HOMBRES SON LOCALIZADOS SIN VIDA

El primer hallazgo ocurrió durante la mañana en un canalón de la colonia Barrio Acero, en Monterrey, cerca del cruce de Luis Donaldo Colosio y Del Pastizal.

Horas después, otro hombre fue encontrado en el Canal de Aztlán, a la altura de Antiguo Camino Real, en la colonia Santa Martha, ubicada en los límites de Monterrey y Escobedo.

Los puntos donde fueron encontrados se encontraban aproximadamente a 1.5 kilómetros de distancia. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de ambos fallecimientos.

PERIODISTAS SON ATROPELLADOS DURANTE COBERTURA

La contingencia también dejó lesionados a la reportera Alma Mireya de la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quienes se encontraban realizando una transmisión en vivo sobre las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Los comunicadores fueron atropellados por una camioneta sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Nuevo Repueblo, mientras cubrían un deslave.

Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un hospital. Su estado de salud fue reportado como estable.