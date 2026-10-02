Lluvias golpean a Nuevo León: dos muertos, inundaciones y vehículos arrastrados
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Las intensas precipitaciones provocaron una emergencia en distintos municipios de Nuevo León, con dos personas fallecidas, viviendas inundadas, deslaves y decenas de vehículos afectados.
Las fuertes lluvias que se registraron este jueves en Nuevo León provocaron una jornada de emergencia en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. El saldo preliminar incluye dos hombres muertos, dos periodistas lesionados, viviendas inundadas, vehículos arrastrados por la corriente y diversos cierres viales.
Los cuerpos de dos hombres fueron localizados en distintos canales de la zona norte del área metropolitana. Las autoridades investigan si ambos fallecieron después de ser arrastrados por las corrientes generadas por las precipitaciones.
DOS HOMBRES SON LOCALIZADOS SIN VIDA
El primer hallazgo ocurrió durante la mañana en un canalón de la colonia Barrio Acero, en Monterrey, cerca del cruce de Luis Donaldo Colosio y Del Pastizal.
Horas después, otro hombre fue encontrado en el Canal de Aztlán, a la altura de Antiguo Camino Real, en la colonia Santa Martha, ubicada en los límites de Monterrey y Escobedo.
Los puntos donde fueron encontrados se encontraban aproximadamente a 1.5 kilómetros de distancia. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de ambos fallecimientos.
PERIODISTAS SON ATROPELLADOS DURANTE COBERTURA
La contingencia también dejó lesionados a la reportera Alma Mireya de la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quienes se encontraban realizando una transmisión en vivo sobre las afectaciones ocasionadas por las lluvias.
Los comunicadores fueron atropellados por una camioneta sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Nuevo Repueblo, mientras cubrían un deslave.
Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un hospital. Su estado de salud fue reportado como estable.
SANTA CATARINA, ENTRE LAS ZONAS MÁS AFECTADAS
En Santa Catarina se registraron algunas de las afectaciones más graves. En la colonia Los Portales, la corriente de agua arrastró al menos 25 vehículos, además de provocar inundaciones en numerosas viviendas.
Los reportes preliminares señalaron alrededor de 75 casas afectadas, algunas con acumulaciones de agua de hasta 1.40 metros. La inundación provocó daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de las familias.
El sistema de emergencias 9-1-1 recibió durante las primeras horas de la contingencia reportes por al menos 70 vehículos varados, 18 inundaciones y 88 cortocircuitos. También se registraron árboles, postes y cables caídos o en riesgo.
CIERRES VIALES Y DESLAVES COMPLICAN LA MOVILIDAD
En Monterrey, elementos de auxilio rescataron a dos personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo en la colonia Laderas del Mirador.
Las lluvias también provocaron un deslave en la Carretera a Laredo, en Salinas Victoria, mientras que en Santiago se reportaron escurrimientos, inundaciones y vehículos afectados.
Ante el aumento de los niveles de agua, las autoridades implementaron cierres preventivos en distintos puntos de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Santiago, además de mantener vigilancia en ríos, arroyos y pasos a desnivel.
SUSPENDEN CLASES POR NUEVAS LLUVIAS
Debido al pronóstico de más precipitaciones, el Gobierno de Nuevo León anunció la suspensión de clases presenciales este viernes en todos los niveles educativos.
La medida también contempla las actividades en guarderías públicas y privadas, mientras continúan los trabajos de prevención y atención ante el riesgo de nuevas inundaciones y afectaciones en la entidad.