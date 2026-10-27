Localizan e inhabilitan dos ‘narcolaboratorios’ en Durango; eran utilizados para la producción de metanfetamina
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Las acciones se dan en el marco de operaciones de búsqueda, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos
DURANGO.- En acciones distintas, elementos de la Marina Armada, en conjunto con la FGR y la SSPC, inhabilitaron dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetamina, en inmediaciones del poblado El Destierro, municipio de Topia, Durango.
La localización de estas instalaciones se realizó en el marco de las operaciones de búsqueda, neutralización e inhabilitación de laboratorios clandestinos, informó la Secretaría de Marina (Semar).
En el primer laboratorio, señaló la dependencia, se aseguraron alrededor de 3 mil litros de metanfetamina líquida, 100 litros de P2P, 50 litros de tolueno, mil kilogramos de sosa cáustica, 12 mil litros de ácido clorhídrico y 2 mil 500 litros de ácido sulfúrico, mil 100 kilogramos de cianuro, mil litros de alcohol bencílico, cinco tinas, seis motobombas, dos carretillas, 120 pinzas de presión, 40 tanques de gas de 45 kilogramos, siete reactores con destilador, dos reactores con doble destilador, un recipiente para material de desechos de destilación y dos aljibes para almacenamiento de agua.
Según la Semar, dicho aseguramiento representa una afectación económica de 364 millones 621 mil 955 pesos mexicanos.
SEGUNDO LABORATORIO TENÍA TONELADA Y MEDIA DE METANFETAMINA
Indicó que en el segundo laboratorio, se aseguraron aproximadamente mil kilogramos de metanfetamina, 500 kilogramos de metanfetamina en pasta, mil 200 litros de ácido bencílico, 500 litros de P2P, 600 kilogramos de aluminio distribuidos en 30 rollos, mil kilogramos de ácido tartárico, 500 kilogramos de urea, mil kilogramos de sosa cáustica, 2 mil 800 litros de acetona, 3 mil litros de ácido sulfúrico, 2 mil litros de tolueno, 71 pinzas de presión, cuatro motogeneradores, siete tinas con capacidad de 500 litros, dos básculas, cuatro quemadores, ocho tinas con capacidad de 500 litros y cuatro tambos vacíos con capacidad de 200 litros, lo que representa una afectación económica de 183 millones 684 mil 550 pesos mexicanos.