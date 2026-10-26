Desmantelan laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa; aseguran 100 kilos de metanfetamina

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    Desmantelan laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa; aseguran 100 kilos de metanfetamina
    El equipo y los accesorios hallados en el sitio fueron inhabilitados para impedir que volvieran a utilizarse. Cortesía

El Gabinete de Seguridad estimó en 8.8 millones de pesos la afectación económica a la delincuencia por el aseguramiento

CDMX.- Un laboratorio clandestino para producir metanfetamina fue localizado e inhabilitado en el poblado de Los Brasiles, en Culiacán, Sinaloa, donde autoridades federales aseguraron 100 kilos de la droga y 32 litros de sustancias químicas.

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El Gabinete de Seguridad estimó en 8.8 millones de pesos la afectación económica a la delincuencia organizada por el aseguramiento de la droga, los químicos y el material localizado en el inmueble.

EN OPERATIVO PARTICIPÓ SEMAR, FGR Y LA SSPC

El equipo y los accesorios hallados en el sitio fueron inhabilitados para impedir que volvieran a utilizarse en la producción de drogas sintéticas.

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En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el Gabinete de Seguridad.

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