Desmantelan laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa; aseguran 100 kilos de metanfetamina
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El Gabinete de Seguridad estimó en 8.8 millones de pesos la afectación económica a la delincuencia por el aseguramiento
CDMX.- Un laboratorio clandestino para producir metanfetamina fue localizado e inhabilitado en el poblado de Los Brasiles, en Culiacán, Sinaloa, donde autoridades federales aseguraron 100 kilos de la droga y 32 litros de sustancias químicas.
El Gabinete de Seguridad estimó en 8.8 millones de pesos la afectación económica a la delincuencia organizada por el aseguramiento de la droga, los químicos y el material localizado en el inmueble.
EN OPERATIVO PARTICIPÓ SEMAR, FGR Y LA SSPC
El equipo y los accesorios hallados en el sitio fueron inhabilitados para impedir que volvieran a utilizarse en la producción de drogas sintéticas.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el Gabinete de Seguridad.