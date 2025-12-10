Regresa escoltado: extraditan a exmagistrado de Nayarit ligado a fosa clandestina

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El exsubfiscal de Nayarit y exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Rodrigo Benítez Pérez, fue extraditado este miércoles desde Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas en la garita de Ciudad Juárez, Chihuahua. La entrega quedó registrada a las 10:28 horas del 9 de diciembre, según el Registro Nacional de Detenciones.

Tras su repatriación, Benítez Pérez fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, donde un juez federal lo requiere para celebrar la audiencia de imputación y posible vinculación a proceso por delitos relacionados con desaparición forzada.

El exfuncionario era buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde su detención el pasado 6 de octubre en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo arrestaron en cumplimiento de una orden internacional.

En octubre de 2024, la FGR solicitó al Congreso de Nayarit iniciar un juicio de procedencia contra el entonces magistrado, al contar con indicios que lo relacionaban con la destrucción de información sensible sobre policías estatales presuntamente implicados en una fosa clandestina localizada en 2019 cerca del aeropuerto de Tepic.

La destrucción de esos indicios habría ocurrido cuando Benítez Pérez se desempeñaba como director general de investigación ministerial de la fiscalía estatal, según los datos aportados en la carpeta de investigación.

El caso tuvo origen en 2023, cuando la madre de un joven desaparecido en junio de 2017 denunció ante la FGR presuntas irregularidades en la investigación. El cuerpo de su hijo fue encontrado en la fosa clandestina en 2019, junto con evidencia que presuntamente vinculaba a policías estatales en el crimen.

Tras conocerse la intención de la FGR de proceder penalmente en su contra, Benítez Pérez abandonó el estado y fue considerado ilocalizable por las autoridades federales. Desde entonces, utilizó sus redes sociales para difundir supuestos señalamientos sobre actos de corrupción de funcionarios locales.

Con su extradición, la FGR retomará formalmente el proceso penal para esclarecer su presunta participación en la desaparición forzada y en la alteración de evidencia clave dentro del caso. Con información de El Universal