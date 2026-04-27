Localizan sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa tras 33 días

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México
/ 27 abril 2026
    Localizan sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa tras 33 días
    Tras 33 días de trabajos continuos, autoridades localizaron sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa, concluyendo el operativo. CNPC
Stephanie León
por Stephanie León

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CNPC confirma el hallazgo del último minero atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa tras 33 días de labores ininterrumpidas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, alrededor de las 6:30 de la mañana de este día, fue localizado sin vida el cuarto y último trabajador que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, tras un operativo de búsqueda que se extendió durante 33 días.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en las redes sociales de la CNPC, el hallazgo se logró luego de “33 días (783 horas) de trabajos ininterrumpidos de 389 elementos” pertenecientes a diversas instituciones federales, estatales y personal de la propia mina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-perdi-la-fe-revelan-video-del-rescate-luz-de-linterna-y-burbuja-de-aire-salvo-a-minero-de-sinaloa-CH19877757

CNPC CONFIRMA IDENTIDAD DEL ÚLTIMO TRABAJADOR LOCALIZADO TRAS DERRUMBE DE MINA

El Comando Unificado detalló que el minero fue identificado como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad y originario de Zimapán, Hidalgo. Según la información oficial, su localización ocurrió a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro del país), como parte de las operaciones derivadas del derrumbe registrado el pasado 25 de marzo.

En el mismo comunicado, la CNPC señaló: “El hallazgo ocurre después de 33 días (783 hrs) de operaciones ininterrumpidas por el accidente registrado en el yacimiento el pasado 25 de marzo”.

CNPC ACTIVA PROTOCOLOS PARA RECUPERAR CUERPO DEL ÚLTIMO MINERO

Tras el hallazgo, las autoridades informaron que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los procedimientos correspondientes. En el sitio, los equipos de rescate permanecen a la espera de peritos estatales para llevar a cabo el proceso conforme a los protocolos técnico-jurídicos establecidos.

“Se ha dado aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos de recuperación. En el sitio, los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el proceso, de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos”, indicó la CNPC.

Asimismo, se precisó que el personal ya prepara el ascenso del cuerpo a la superficie una vez concluidas las diligencias periciales.

CNPC DESTACA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL OPERATIVO

Las labores de búsqueda y rescate fueron realizadas de manera coordinada por 389 elementos de distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la propia CNPC, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del gobierno de Sinaloa y trabajadores de la mina.

La CNPC destacó que “estas tareas de localización han sido posibles al esfuerzo conjunto y estratégico” de todas las instituciones involucradas en el operativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/avanza-rescate-en-pasta-de-conchos-suman-28-restos-recuperados-IB20121845

GOBIERNO DE MÉXICO BRINDARÁ ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA DEL MINERO LOCALIZADO SIN VIDA

Tras la localización del último trabajador, el Gobierno de México y autoridades locales reiteraron su compromiso de brindar acompañamiento a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso.

De acuerdo con la información oficial, esta labor de atención directa es supervisada por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien ha dado seguimiento a las acciones desde el inicio del operativo.

Con este hallazgo concluyen las labores de búsqueda de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe el pasado 25 de marzo.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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