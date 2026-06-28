Logran ‘cero’ tráfico, pero en el discurso

El Operativo Centauro, coordinado desde Monterrey y en el que interviene personal de Aduanas, Pemex, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad federal, consiste en revisar todas las unidades que importan hidrocarburos desde Texas.

Desde finales de 2025, las autoridades federales realizan un opaco operativo en los puentes internacionales y en sus alrededores para combatir el paso de pipas con huachicol fiscal y, aunque algunos mandos aseguran haber frenado este contrabando, en el interior de Tamaulipas persisten los megadecomisos ligados a este delito.

De acuerdo con mandos, la primera revisión es física y la realiza personal de Pemex, que comprueba el tipo de combustible y luego, los inspectores de Aduanas cotejan el pedimento, ya que para cometer el huachicol fiscal se reporta otro producto químico -que paga menos impuestos-, cuando en realidad transportan gasolinas o diésel.

Finalmente, agentes federales realizan una inspección documental afuera del recinto aduanero.

‘Puedo decirles con certeza que el huachicol fiscal se ha reducido a casi cero’, aseguró un mando federal que pidió omitir su identidad por seguridad.

No obstante, alegando que es información confidencial, los encargados de coordinar el Operativo Centauro declinaron revelar cuántas pipas o litros con huachicol han asegurado en Tamaulipas.

En tanto, los decomisos vinculados con este ilícito continúan con millones de litros que nunca debieron haber cruzado la frontera. El huachicol persiste pese al despliegue oficial reforzado en la zona y a que las aduanas en Tamaulipas fueron militarizadas desde 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luis Alberto Ramírez Casas, capitán primero de la Guardia Nacional, señaló que su corporación brinda seguridad perimetral para el Operativo Centauro en el Puente Reynosa-Pharr.