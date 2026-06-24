Se ampara coacusado de Rocha contra bloqueo de UIF

Se trata del mismo funcionario que busca retirarse de manera anticipada de su cargo en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa donde labora desde 2003, con una pensión de 67 mil pesos mensuales, cuya autorización actualmente tramita el Congreso del estado.

Alberto Jorge Contreras Núñez, ex mando policiaco de Sinaloa señalado en Estados Unidos por presunta protección a “Los Chapitos”, promovió un amparo para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado en mayo pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De los 10 funcionarios acusados en abril por Estados Unidos por protección a “Los Chapitos”, encabezados por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Contreras es el primero del que se tiene registro público que ha impugnado el bloqueo dictado por la UIF.

Mariana Aramburo Rojo, jueza Cuarta de Distrito en Culiacán, admitió el 3 de junio a trámite la demanda de Contreras, pero rechazó suspender provisionalmente el bloqueo, que afecta cuentas en BBVA y Banorte.

Pese al tiempo transcurrido, sin embargo, ni la UIF ni los bancos han rendido sus informes justificados ante la jueza, por lo que la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, que estaba agendada para el 23 de junio, fue aplazada para el 7 de julio.

Luego de la reforma de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, los jueces ya no pueden conceder suspensiones contra los bloqueos que ordena la UIF, pero pueden permitir acceso a restringido a las cuentas para satisfacer necesidades mínimas de los afectados.

El 18 de mayo, la UIF afirmó que la inclusión de Rocha Moya y sus coacusados en la lista de personas bloqueadas tuvo un carácter “estrictamente preventivo” y derivó de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Las personas bloqueadas por la UIF no necesariamente se amparan para defenderse, pues tienen la opción de tramitar un procedimiento administrativo ante dicha unidad, para probar el origen lícito de sus recursos.

Contreras quedó como encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación en noviembre de 2022, luego de pasar nueve años en tareas especializadas de combate al secuestro.

Según la acusación presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, Contreras y su antecesor en el cargo, Marco Antonio Almanza Avilés, recibían 16 mil dólares mensuales de “Los Chapitos”, y Contreras habría ordenado liberar a miembros del cártel, que fue el que acordó su nombramiento con Rocha en 2022.