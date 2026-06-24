Se ampara coacusado de Rocha contra bloqueo de UIF

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Se ampara coacusado de Rocha contra bloqueo de UIF
    Según la acusación de EU, Contreras recibía 16 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” a cambio de protección. ESPECIAL

Alberto Contreras, ex mando policiaco de Sinaloa acusado por EU por narco, promovió un amparo para desbloquear sus cuentas

Alberto Jorge Contreras Núñez, ex mando policiaco de Sinaloa señalado en Estados Unidos por presunta protección a “Los Chapitos”, promovió un amparo para impugnar el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado en mayo pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se trata del mismo funcionario que busca retirarse de manera anticipada de su cargo en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa donde labora desde 2003, con una pensión de 67 mil pesos mensuales, cuya autorización actualmente tramita el Congreso del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-sheinbaum-segunda-fase-de-investigacion-para-fracking-PG21639035

De los 10 funcionarios acusados en abril por Estados Unidos por protección a “Los Chapitos”, encabezados por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Contreras es el primero del que se tiene registro público que ha impugnado el bloqueo dictado por la UIF.

Mariana Aramburo Rojo, jueza Cuarta de Distrito en Culiacán, admitió el 3 de junio a trámite la demanda de Contreras, pero rechazó suspender provisionalmente el bloqueo, que afecta cuentas en BBVA y Banorte.

Pese al tiempo transcurrido, sin embargo, ni la UIF ni los bancos han rendido sus informes justificados ante la jueza, por lo que la audiencia incidental para resolver sobre la suspensión definitiva, que estaba agendada para el 23 de junio, fue aplazada para el 7 de julio.

Luego de la reforma de octubre de 2025 a la Ley de Amparo, los jueces ya no pueden conceder suspensiones contra los bloqueos que ordena la UIF, pero pueden permitir acceso a restringido a las cuentas para satisfacer necesidades mínimas de los afectados.

El 18 de mayo, la UIF afirmó que la inclusión de Rocha Moya y sus coacusados en la lista de personas bloqueadas tuvo un carácter “estrictamente preventivo” y derivó de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Las personas bloqueadas por la UIF no necesariamente se amparan para defenderse, pues tienen la opción de tramitar un procedimiento administrativo ante dicha unidad, para probar el origen lícito de sus recursos.

Contreras quedó como encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación en noviembre de 2022, luego de pasar nueve años en tareas especializadas de combate al secuestro.

Según la acusación presentada ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, Contreras y su antecesor en el cargo, Marco Antonio Almanza Avilés, recibían 16 mil dólares mensuales de “Los Chapitos”, y Contreras habría ordenado liberar a miembros del cártel, que fue el que acordó su nombramiento con Rocha en 2022.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Narcotráfico

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito
NosotrAs: Y la invisibilidad de las altas capacidades

NosotrAs: Y la invisibilidad de las altas capacidades
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a señalamientos de medios y opositores, a quienes acusó de desinformación.

‘Ya supérame’... Sheinbaum arremete contra oposición y medios afines; pone a Grupo Firme en La Mañanera
México planea sumar más de 32 mil megawatts de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, con una fuerte apuesta por las energías limpias.

CFE aportará 79% de nueva capacidad eléctrica con energías renovables: Elena González
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Experiencia. El caótico e intenso historial de las divas nacidas bajo el signo de Cáncer.

El imperio del llanto: Ellas son las ‘reinas’ de la ‘temporada Cáncer’ en Hollywood
Daniel Muñoz marcó el gol del triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo y selló el pase cafetero en el Mundial 2026.

Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026