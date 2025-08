‘Lord Pádel’, empresario acusado de tentativa de homicidio durante torneo de pádel, habría huido del país

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE UN TORNEO DE PÁDEL EN ATIZAPÁN?

El incidente ocurrió en las instalaciones del club deportivo Alfa Pádel, donde se desarrollaba un torneo en el que participaban diversos jugadores, entre ellos el instructor Israel Morales Hernández. En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que Mondragón y varios de sus escoltas agreden a Morales Hernández, quien presuntamente habría intervenido para calmar una discusión.

En las imágenes, uno de los escoltas somete al instructor y le propina múltiples golpes, mientras otras personas tratan de intervenir. Según el testimonio de la víctima, además de la golpiza, fue amenazado de muerte por los agresores.

VÍCTIMA DE ‘LORD PÁDEL’ INTERPONE DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE MÉXICO

Israel Morales Hernández interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por el delito de tentativa de homicidio. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó las afectaciones físicas que sufrió tras el ataque.

“Me duelen mucho las rodillas; estoy cojeando y tengo problemas para caminar. Tengo que ir al traumatólogo, y no puedo dar clases (...) temo por mi vida y no sé cómo le voy a hacer ahorita. Este cuate me amoló por lo menos dos meses”, expresó el instructor.

Hasta el momento, la FGJEM no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la supuesta salida del país por parte de Mondragón ni sobre el avance de las investigaciones. Actualmente, se desconoce el destino exacto de Alejandro Germán Mondragón y si pesa alguna orden de aprehensión en su contra.