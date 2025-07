Los tres miembros del Cártel de Sinaloa bajo la lupa de Harfuch

En conferencia de prensa, junto al gabinete de seguridad, en la Base Aérea Militar de Culiacán, Sinaloa, y a pregunta expresa, Omar García Harfuch [titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)] asentó que Iván Archivado, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos —hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíderes del Cártel de Sinaloa— tienen órdenes de aprehensión y de detención con fines de extradición, por lo que se mantienen como objetivos prioritarios de captura.

“El gobierno de México los mantiene como objetivos prioritarios. Los tres tienen órdenes de aprehensión y detención con fines de extradición. La localización y búsqueda siguen activas”, afirmó frente a medios de comunicación reunidos.

Comentó que uno de los ejes de las acciones que se realizan en Sinaloa por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Marina y elementos federales es el fortalecimiento de la capacidad de investigación e inteligencia, en diversas áreas, incluida la financiera.

Recordó que en el operativo ejecutado el 5 de enero de 2023 en Culiacán, en el que sólo participaron elementos del Ejército, se logró la captura de Ovidio Guzmán. Destacó que en esa acción fueron detenidas 18 personas, fallecieron 10 militares y 35 resultaron heridos.

“Su captura representó un fuerte golpe al grupo criminal y culminó con su extradición a Estados Unidos”, dijo el funcionario federal.

Cuestionado sobre las negociaciones en tribunales estadounidenses para reducir la condena de Ovidio Guzmán, García Harfuch recordó lo que implicó esta detención.

“Se extradita, es el gobierno de México quien lo envía a Estados Unidos, ahora hace un acuerdo para mencionar a otros miembros de su grupo. La Fiscalía General de la República (FGR) está solicitando información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y esperamos que lo informe pronto, por eso quisimos resaltar la detención de Ovidio por el Ejército Mexicano”, precisó.

Destacó que los grupos criminales que se enfrentan en Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, están mermados, ya que al inicio del conflicto se veían sus convoyes de varias camionetas en Culiacán.

“Hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes... No quiere decir que la situación esté resuelta... No tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales. En la medida que, como se presentó hace un par de días, el Ejército fue agredido con disparos de arma de fuego, se aseguró una gran cantidad de armamento y perdieron la vida delincuentes”; García Harfuch subrayó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gabinete de seguridad estará acudiendo cada 15 días para hacer una evaluación de la estrategia en la entidad.