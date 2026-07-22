Seis periodistas fueron asesinados en México en lo que va del 2026

A poco más de la mitad del 2026, se han reportado la muerte de al menos seis periodistas en diferentes estados de México. Todos los casos han sido por ataques armados contra los trabajadores de medios de información. Al menos tres de los hechos, se han reportado en Veracruz.

CARLOS CASTRO El pasado 8 de enero el reportero Carlos Castro del portal Digital Código Norte fue asesinado al interior de un restaurante bar, donde estaba con su familia, en el municipio de Poza Rica, ubicado al norte de Veracruz. Con 26 años, se desempeñaba como director y reportero especializado en temas de seguridad pública y “nota roja”. Los agresores irrumpieron armados en el establecimiento en un ataque directo contra el comunicador, quien perdió la vida en el lugar. Según material que circula en redes sociales, no se observa la intervención de terceros ni la presencia inmediata de autoridades en el video difundido en redes sociales. En 2024, el periodista denunció haber sido víctima de intimidaciones por parte de policías municipales. Derivado de estas denuncias, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección.

ROXANA GUZMÁN La comunicadora fue sacada a la fuerza de su domicilio por hombres armados, en el municipio de Nanchital, Veracruz el pasado 2 de junio. El hecho conmocionó a México, ya que la irrupción armada quedó grabada en video. De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó por la fuerza a la vivienda donde se encontraba la periodista junto con su familia. En un video grabado desde el interior del domicilio, el padre de la periodista solicita a los agresores que no ingresen a la vivienda. Uno de los sujetos utilizó un mazo para forzar la entrada, logrando derribar la puerta. Tras el ingreso, uno de los agresores despoja del teléfono celular con el que se realizaba la grabación, momento en el que se interrumpe la transmisión del video. El 3 de julio las autoridades confirman su muerte, informando el hallazgo de restos que dieron positivo a su identidad. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista, un mes y un día después de que se llevaron los hechos. La identificación se realizó a través de pruebas periciales y forenses, las que permitieron confirmar la identidad de la periodista, según dicta un comunicado de la FGE Veracruz publicado en redes sociales. Ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas presuntamente involucradas en la privación de la libertad y homicidio de la periodista. Se trata de Javier Iván ‘N’, alias “Delta 1”; José del Carmen ‘N’, alias “Delta 7”; y Luis Arturo ‘N’, alias “Delta 11” o “El Pelón”, por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima. En complicidad con Karen Monserrat ‘N’, alias “La Hiena”, en el homicidio de Guzmán Ramírez. Así como de los policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, Julio César ‘N’, Luis Enrique ‘N’, Juan Carlos ‘N’ e Ismael ‘N’, ya que de acuerdo con las investigaciones proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo relacionado con la desaparición y muerte de Roxana Guzmán Ramírez.

LUIS ÁNGEL LÓPEZ El 11 de junio, Luis Ángel López, reportero de nota roja del periódico Vanguardia de Veracruz, fue asesinado. Recibió 18 impactos de bala durante el ataque armado en el que perdió la vida en Poza Rica. El crimen en contra del comunicador ocurrió en una región con altos niveles de inseguridad. De acuerdo con las investigaciones, el comunicador viajaba a bordo de un taxi acompañado de un pasajero, quien actualmente se encuentra bajo investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Tenía medidas cautelares de la Comisión para la protección de periodistas. Además de su labor periodística, era director del portal Reportaje Policiaco Veracruzano y fungía como subdelegado de Cruz Ámbar en Poza Rica, organización dedicada a la atención de urgencias médicas, servicios prehospitalarios, rescate y protección civil.

ALEX SERNA El 4 de julio, la Fiscalía de Guerrero confirmó que el hallazgo de un cuerpo encontrado con señas de tortura pertenece a Alex Serna, ambientalista y comunicador de Zihuatanejo, que llevaba 12 días desaparecido. Alex Serna, de 39 años de edad, había sido reportado como desaparecido después de ser visto por última vez el pasado 20 de junio de 2026, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de Guerrero. El cadáver fue trasladado al Semefo de Zihuatanejo donde se encontraba como no identificado. El cadáver, según personal del Semefo, estaba en estado de descomposición y son señas de tortura, además de ser encontrado al interior de un tambo de plástico. En marzo de este año, Alex Serna dio a conocer públicamente que había recibido amenazas a través de su cuenta de Facebook. De acuerdo con la información difundida por él mismo, uno de los mensajes advertía que conocían su ubicación y le exigía dejar de realizar publicaciones. Las amenazas ocurrieron varios meses antes de que fuera reportada su desaparición. A través de sus redes sociales, Alex Serna difundía de manera constante denuncias relacionadas con afectaciones al medio ambiente en Zihuatanejo y municipios cercanos. Entre los temas que abordaba se encontraban presuntos daños ambientales, cambios de uso de suelo, construcciones en humedales y manglares, así como obras que, de acuerdo con sus publicaciones, carecían de permisos ambientales.

JOSUÉ MARTÍNEZ CONTRERAS El 16 de julio, Director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en Puebla. El periodista conocido como “El Jaguar” fue asesinado frente a su hijo de 13 años y su madre. Martínez Contreras era el director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, una página en Facebook centrada en la información local y cobertura de temas de seguridad de alto impacto en la región. Familiares del comunicador señalaron que meses antes había recibido amenazas relacionadas con información publicada sobre un grupo delictivo. La organización también hizo referencia a un video que comenzó a circular tras el asesinato, grabado previamente por el periodista, en el que denunciaba presuntas amenazas en su contra. Según el comunicado, este antecedente refuerza la necesidad de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió alguna relación con su actividad informativa. El 19 de julio, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, tras haberlo vinculado con el caso del periodista Josué Martínez Contreras. En un comunicado, la FGE detalló que Javier Montalvo fue detenido el pasado sábado por agentes de la Policía de Investigación Estatal, cerca de una tienda de conveniencia localizada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Según el reporte de los policías, el detenido intentó sobornarlos.Sin embargo, por su parte, la presidencia auxiliar denunció que durante el arresto, las autoridades no presentaron una orden legal, ni se comunicó cuál era la razón del arresto.

FRANCISCO ALEJANDRO LEYVA Este 22 de julio, Francisco Alejandro Leyva fue asesinado de varios disparos de armas de fuego. El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda ubicado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, y fue perpetrado por al menos dos motociscarios. Alejandro fue director de CORTV y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna “El Zumbido del Moscardón”. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación por el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer las indagatorias. A través de un comunicado oficial, la institución condenó el crimen, expresó sus condolencias a la familia del comunicador y manifestó su solidaridad con el gremio periodístico. “La Fiscalía General del Estado de Oaxaca condena y lamenta profundamente el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla. La institución expresa su absoluta solidaridad con su familia, seres queridos y con todo el gremio periodístico ante este acto de violencia”, señaló.

SIP RECLAMA MEDIDAS URGENTES CONTRA VIOLENCIA E IMPUNIDAD La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien sería el sexto periodista asesinado en México en lo que va del 2026. Además, reclamaron a las autoridades acciones urgentes y efectivas para frenar la violencia contra la prensa mexicana, por lo que la organización exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el móvil del crimen, identificar y sancionar a todos los responsables. Y evitar que el nuevo caso se sume a la persistente impunidad que rodea los ataques contra periodistas, reporteros y comunicadores en todo México. “Este asesinato confirma, una vez más, el clima de extrema vulnerabilidad en el que ejercen su labor los periodistas en México. No se puede permitir que la violencia siga silenciando voces críticas. Exhortamos a las autoridades actuar con celeridad y firmeza para evitar que este crimen quede impune”, expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP. Actualmente, México figura entre los países para peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y alertó que la persistente impunidad en los crímenes contra periodistas no solo priva de justicia a las víctimas y sus familias, sino que también alimenta la repetición de estos ataques al enviar un mensaje de permisividad frente a la violencia contra la prensa. (Con información de El Universal)