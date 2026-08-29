Detienen a ocho personas y decomisan arsenal en Sinaloa

CDMX.- En cuatro operativos realizados por fuerzas federales en Sinaloa, ocho personas fueron detenidas, mientras que 33 armas largas, seis artefactos explosivos y 11 vehículos fueron asegurados. Las acciones se desplegaron en Agua Verde, Palo Blanco y Escuinapa, donde elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional, FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron patrullajes aéreos y terrestres.

El mayor arsenal fue localizado en el poblado de Agua Verde. Ahí, personal federal aseguró dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos, una granada, 10 chalecos tácticos con placas, tres placas balísticas, dos cascos y equipo para portar cargadores.

ENCUENTRAN POLVO BALNCO Y HIERBA También se indicó que los marinos encontraron dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas con polvo blanco con características similares a la cocaína y cuatro bolsas con hierba con características de mariguana.

En una segunda acción derivada de ese despliegue, elementos navales detuvieron a una persona y aseguraron cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos y 580 dosis de presunta mariguana.

En Palo Blanco, las fuerzas federales localizaron además un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada. VEHÍCULOS Y EXPLOSIVOS FUERON INHABILITADOS EN EL LUGAR En el sitio fueron asegurados cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas de presunta mariguana. Los vehículos y los explosivos fueron inhabilitados en el lugar; en el caso de los artefactos, las autoridades señalaron que su traslado representaba un riesgo para la población civil.

Finalmente, durante otro recorrido aéreo y terrestre en las inmediaciones de Escuinapa, personal naval, Guardia Nacional y Policía Estatal participaron en la detención de otras siete personas, a quienes también les aseguraron armamento y cargadores. Los ocho detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, indicó la dependencia naval.

Temas

Drogas Narcotráfico Narcoviolencia

Localizaciones

Sinaloa

Organizaciones

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