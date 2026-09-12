Protesta de la CNTE en Oaxaca recibe a Claudia Sheinbaum: exigen reformas laborales y pensiones

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    Protesta de la CNTE en Oaxaca recibe a Claudia Sheinbaum: exigen reformas laborales y pensiones
    OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 11SEPTIEMBRE2026.- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tuvieron un conato de bronca al internar aproximarse al auditorio Guelaguetza en donde la presidenta Claudia Sheinbaum tendría un acto. Los profesores marcharon hacia el recinto y fueron contenidos por vallas y un grupo de personas con quienes sostuvieron golpes y empujones, al final realizaron un mitin y se retiraron de la zona. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM Carolina Jiménez Mariscal
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    OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, 11SEPTIEMBRE2026.- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tuvieron un conato de bronca al internar aproximarse al auditorio Guelaguetza en donde la presidenta Claudia Sheinbaum tendría un acto. Los profesores marcharon hacia el recinto y fueron contenidos por vallas y un grupo de personas con quienes sostuvieron golpes y empujones, al final realizaron un mitin y se retiraron de la zona. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM Carolina Jiménez Mariscal
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Integrantes de la Sección 22 acusan falta de respuestas de fondo en las mesas de diálogo sobre la derogación de la Ley del ISSSTE.

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron en Oaxaca durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El magisterio acusó que, a pesar de las mesas de diálogo anteriores, las autoridades no han dado respuestas de fondo a sus exigencias laborales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativos-en-jalisco-dejan-cinco-muertos-y-un-centro-para-la-produccion-de-metanfetamina-desmantelado-MA23454383

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DEMANDAS?

La exigencia central de los docentes es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Con esta reforma se sustituyó el sistema de pensiones solidarias por el esquema de Afores y cuentas individuales, lo que la CNTE considera desfavorable para el retiro de las y los trabajadores.

Entre las peticiones del movimiento destacan:

Regreso a las pensiones solidarias: Retornar al esquema de 1983 que permite jubilarse con el 100% del último salario base.

Eliminación de las Afores: Cancelar el sistema de cuentas individuales donde el retiro depende exclusivamente del ahorro acumulado por cada trabajador.

Soluciones definitivas: Pasar de las mesas de trabajo a acuerdos concretos en materia laboral, de salud y de jubilaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/articulo-19-exige-capacitar-en-derechos-humanos-a-senador-luis-fernando-salazar-tras-amenazar-al-periodista-enrique-acevedo-GA23453137

¿CUÁL ES SU POSTURA Y SU MOVILIZACIÓN?

Durante la jornada, la Sección 22 lanzó un posicionamiento político y condenó las aglomeraciones y presuntos actos de intimidación cerca del Auditorio Guelaguetza. La dirigencia magisterial afirmó que la protesta en las calles seguirá activa de manera permanente hasta obtener acuerdos con el Gobierno Federal y estatal.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE OAXACA?

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que se restableció el orden en la zona de forma preventiva después de los enfrentamientos. Las autoridades locales aseguraron que mantienen la disposición de dialogar con el magisterio para encontrar soluciones acordadas.

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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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