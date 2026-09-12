Protesta de la CNTE en Oaxaca recibe a Claudia Sheinbaum: exigen reformas laborales y pensiones

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron en Oaxaca durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El magisterio acusó que, a pesar de las mesas de diálogo anteriores, las autoridades no han dado respuestas de fondo a sus exigencias laborales.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DEMANDAS?

La exigencia central de los docentes es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Con esta reforma se sustituyó el sistema de pensiones solidarias por el esquema de Afores y cuentas individuales, lo que la CNTE considera desfavorable para el retiro de las y los trabajadores.

Entre las peticiones del movimiento destacan:

Regreso a las pensiones solidarias: Retornar al esquema de 1983 que permite jubilarse con el 100% del último salario base.

Eliminación de las Afores: Cancelar el sistema de cuentas individuales donde el retiro depende exclusivamente del ahorro acumulado por cada trabajador.

Soluciones definitivas: Pasar de las mesas de trabajo a acuerdos concretos en materia laboral, de salud y de jubilaciones.