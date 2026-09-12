Protesta de la CNTE en Oaxaca recibe a Claudia Sheinbaum: exigen reformas laborales y pensiones
Integrantes de la Sección 22 acusan falta de respuestas de fondo en las mesas de diálogo sobre la derogación de la Ley del ISSSTE.
Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron en Oaxaca durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El magisterio acusó que, a pesar de las mesas de diálogo anteriores, las autoridades no han dado respuestas de fondo a sus exigencias laborales.
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DEMANDAS?
La exigencia central de los docentes es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Con esta reforma se sustituyó el sistema de pensiones solidarias por el esquema de Afores y cuentas individuales, lo que la CNTE considera desfavorable para el retiro de las y los trabajadores.
Entre las peticiones del movimiento destacan:
Regreso a las pensiones solidarias: Retornar al esquema de 1983 que permite jubilarse con el 100% del último salario base.
Eliminación de las Afores: Cancelar el sistema de cuentas individuales donde el retiro depende exclusivamente del ahorro acumulado por cada trabajador.
Soluciones definitivas: Pasar de las mesas de trabajo a acuerdos concretos en materia laboral, de salud y de jubilaciones.
¿CUÁL ES SU POSTURA Y SU MOVILIZACIÓN?
Durante la jornada, la Sección 22 lanzó un posicionamiento político y condenó las aglomeraciones y presuntos actos de intimidación cerca del Auditorio Guelaguetza. La dirigencia magisterial afirmó que la protesta en las calles seguirá activa de manera permanente hasta obtener acuerdos con el Gobierno Federal y estatal.
¿CUÁL ES LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE OAXACA?
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca informó que se restableció el orden en la zona de forma preventiva después de los enfrentamientos. Las autoridades locales aseguraron que mantienen la disposición de dialogar con el magisterio para encontrar soluciones acordadas.