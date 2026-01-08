Marcas chinas ganan mercado automotriz de México en 2025

Cuando un mismo pastel se reparte entre cada vez más invitados, el resultado es que a cada uno le corresponde una rebanada más pequeña. Esto ocurrió con el mercado automotriz en los últimos años, quedando en evidencia en 2025.

Con ventas anuales que rondan 1.5 millones de unidades y un ligero crecimiento anual, la llegada de nuevas automotrices chinas ha dejado ganadores y perdedores.

El año pasado, las originarias del gigante asiático ganaron participación de mercado, al pasar de 12.5% a 15% del total de las ventas en el país, según cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Pero no todas tuvieron el mismo desempeño. Las que llegaron primero (Motornation, MG y Chirey) perdieron impulso. Motornation, importadora de las marcas JMC, Seres, DFSK y BAIC, cerró el año con una caída de 27.7% en ventas; las de MG bajaron 19% y las de Chirey, 24%.

Por el contrario, BYD elevó sus ventas 87%; Changan, 184%; Geely, 237%; GAC, 114%, y Zeekr, 431%. Estos avances fueron en detrimento de otras marcas con más años en el país, como Nissan, General Motors, Ford y Honda.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, dijo que es muy interesante lo que ocurre, ya que las marcas de China no solo le han quitado participación de mercado a las tradicionales, sino también a otras chinas.

“Si subió la participación de mercado de las marcas chinas y se incrementó su volumen de venta, quiere decir que alguien dejó de vender, o cuando menos no creció o disminuyó su participación de mercado”.

“Es el caso de Nissan, que creció 7% en ventas, pero su participación disminuyó de 17% a 16%. ¿Quiénes ganaron? Principalmente BYD y Geely. Afectaron a todos, pero principalmente a las más grandes, como Nissan, GM y Volkswagen, y a las chinas que llegaron primero, como MG y Chirey. Es una recomposición con múltiples vectores”, dijo.

Hace 10 años Nissan tenía 25% de participación de mercado y ahora tiene 16%, mientras que General Motors pasó de 19% a 13% y Volkswagen de 13% a 11%, según la AMDA.

Ford ocupaba el sexto lugar en ventas en 2016, pero el año pasado quedó en noveno. Rosales destacó que BYD y MG ya ocupan el séptimo y undécimo lugar en ventas, respectivamente.

Las automotrices chinas también compiten con las marcas de lujo. El año pasado, con excepción de BMW, reportaron menores ventas Mercedes-Benz, Audi y Volvo, pues muchos vehículos eléctricos se consideran autos de lujo por precio, tecnología y equipamiento, agregó Rosales.

De acuerdo con la AMDA, el año pasado se comercializaron 1.6 millones de autos nuevos, es decir, 5% más respecto a 2024.

Panorama 2026

Para este año, la aplicación de aranceles a la importación de autos de países con los que no existe un tratado de libre comercio, como es el caso de China, puede frenar la expansión de las automotrices.

Armando Soto, director de la consultoría Kaso y Asociados, explicó que la aplicación de un arancel de 50% a los autos importados de China hace que el diferencial de precio entre los que se fabrican en México o se importan de otros países prácticamente ya sea el mismo que el de los vehículos chinos.

“El diferencial de precios entre los vehículos de otras marcas o que se fabrican en México andaba entre 20% y 27%. En el caso de las SUV, el precio rondaba los 534 mil pesos, en promedio, de las marcas chinas, mientras que en las otras marcas rondaba los 724 mil pesos, una diferencia de 26%. Con el arancel se cierra esa brecha y ya estarían compitiendo en condiciones similares al resto de las marcas”, indicó.

En su opinión, las marcas chinas tienen varias opciones para sortear los aranceles: absorberlos, ajustar precios (aunque no en el mismo porcentaje del arancel), repartir el gravamen entre la marca y sus distribuidores (lo que se vuelve más complejo) o hacer un incremento de precio gradual, apoyándose en que las automotrices chinas estuvieron aumentando su inventario en los últimos meses de 2025.

Soto tampoco descartó la salida de algunas marcas chinas al ver disminuidas sus ventas. Sin embargo, Rosales consideró que, por el tamaño del mercado mexicano, las divisiones automotrices de Huawei y Xiaomi seguramente arribarán.

Todo dependerá de cómo se desarrolle el tema de los aranceles y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Dato 15% de las ventas de autos en el mercado nacional en 2025 correspondió a marcas chinas.