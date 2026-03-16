Marcelo Ebrard detalla prioridades de México en el T-MEC

El 16 de marzo se reportó que la estrategia de México durante la primera fase de las conversaciones para la revisión del T-MEC estará concentrada en la eliminación de los aranceles y afirmar la permanencia del acuerdo trilateral de México, Estados Unidos y Canadá.

El informe sobre la aproximación de México sobre el T-MEC fue comunicado por el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Su publicación en la plataforma de X afirmó que su planificación para las conversaciones con los demás países fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Bajo un lema de soberanía, similar al que la presidenta Sheinbaum declara en materia de seguridad, se ha destacado que Ebrard mantiene una premisa de ‘cabeza fría y firmeza’ para proteger los intereses de México en este tratado.

Previamente, se había acordado que la primera ronda de conversaciones se realizaría hoy, 16 de marzo, vía Zoom. No obstante, se informó que presuntamente se realizará el próximo miércoles en Washington D.C., en las instalaciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Junto con el secretario de Economía, Marcel Ebrard, se unirá el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.