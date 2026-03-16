Marcelo Ebrard detalla prioridades de México en el T-MEC

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México
/ 16 marzo 2026
    Marcelo Ebrard detalla prioridades de México en el T-MEC
    El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publica en X la estrategia de México en las conversaciones del T-MEC con Canadá y Estados Unidos Cuarto oscuro | Camila Ayala Benabib

Ebrard afirma que se tendrán las conversaciones del T-MEC con ‘cabeza fría y firmeza’

El 16 de marzo se reportó que la estrategia de México durante la primera fase de las conversaciones para la revisión del T-MEC estará concentrada en la eliminación de los aranceles y afirmar la permanencia del acuerdo trilateral de México, Estados Unidos y Canadá.

El informe sobre la aproximación de México sobre el T-MEC fue comunicado por el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Su publicación en la plataforma de X afirmó que su planificación para las conversaciones con los demás países fue respaldada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Bajo un lema de soberanía, similar al que la presidenta Sheinbaum declara en materia de seguridad, se ha destacado que Ebrard mantiene una premisa de ‘cabeza fría y firmeza’ para proteger los intereses de México en este tratado.

Previamente, se había acordado que la primera ronda de conversaciones se realizaría hoy, 16 de marzo, vía Zoom. No obstante, se informó que presuntamente se realizará el próximo miércoles en Washington D.C., en las instalaciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Junto con el secretario de Economía, Marcel Ebrard, se unirá el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez.

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Se detalló que en esta primera etapa de discusiones se tiene como objetivo fortalecer la competitividad regional en América del Norte contra otras regiones del comercio global. Otro de los puntos a entablar, durante las conversaciones del T-MEC es reforzar la seguridad, la resiliencia de las cadenas de suministros regionales y dialogar sobre la sustitución de importaciones de Asia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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