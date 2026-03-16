Sheinbaum afirma que relación México-EU ‘atraviesa un buen momento’ y confirma reuniones sobre el T-MEC
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Claudia Sheinbaum confirmó reuniones con Estados Unidos sobre el T-MEC y seguridad, y aseguró que la relación bilateral atraviesa un buen momento
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un buen momento y confirmó que este lunes comenzaron reuniones bilaterales entre ambos países relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), además de encuentros en materia de seguridad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que los equipos de ambos gobiernos iniciaron conversaciones para abordar distintos temas de la agenda bilateral.
“Vamos a ver, es el mejor momento. Hay sí, momentos de desacuerdos, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio. Ahora inicia estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término”, expresó.
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SHEINBAUM DESTACA PRINCIPIOS QUE RIGEN LA RELACIÓN BILATERAL
La presidenta explicó que la política exterior de su administración respecto a Estados Unidos se sustenta en una serie de principios que, según indicó, han marcado el desarrollo de la relación entre ambos gobiernos.
De acuerdo con lo expuesto, estos principios incluyen respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
“Eso ha sido lo que ha marcado nuestra relación y ellos lo entienden bien”, señaló.
Posteriormente reiteró estos criterios al responder preguntas de los medios y enfatizó que se trata de los ejes que definen la postura del gobierno mexicano.
“Buscamos siempre una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que precisó que esta relación se construye bajo condiciones claras. “De nuevo, para que no haya ninguna duda”, agregó al reiterar los principios mencionados.
TENSIONES DIPLOMÁTICAS TRAS DECLARACIONES DE DONALD TRUMP
Las declaraciones de la presidenta se producen en un contexto de tensiones recientes entre ambos países.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó declaraciones públicas en su red social Truth Social en las que se refirió a la situación de seguridad en México.
Posteriormente, antes de abordar su avión presidencial, el mandatario estadounidense declaró ante la prensa: “Sheinbaum me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso”.
Estas declaraciones se dieron después de que la presidenta mexicana rechazara la propuesta de intervención militar directa en territorio mexicano para combatir a organizaciones criminales.
RESPUESTA DE SHEINBAUM SOBRE SEÑALAMIENTOS DE DONALD TRUMP
Durante la conferencia, Sheinbaum fue cuestionada sobre los comentarios del mandatario estadounidense respecto al narcotráfico en México.
En respuesta, la presidenta señaló: “No soy yo quien tenga que contestarlo. Quien nos eligió fue el pueblo de México y a él respondemos”.
POSIBLE REUNIÓN ENTRE SHEINBAUM Y DONALD TRUMP
Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la posibilidad de una reunión formal entre la presidenta mexicana y el mandatario estadounidense.
La mandataria indicó que ambos han sostenido conversaciones previas, aunque por el momento no existe una fecha definida para un encuentro presencial.
“Hemos hablado varias veces y siempre hemos dicho: ya nos veremos pronto. Ya vamos a ver cuándo definimos esta reunión”, respondió.
Al ser cuestionada sobre si esa reunión representa una prioridad para su gobierno, la presidenta reiteró que el objetivo principal es mantener una relación bilateral sólida.
“Es prioridad tener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. ¿En qué marco? En el respeto a nuestra soberanía”, explicó.
MESA DE DIÁLOGO AVANZA MIENTRAS CONTINÚA AGENDA BILATERAL
Mientras se define una posible reunión entre los mandatarios, las autoridades de ambos países iniciaron mesas de diálogo relacionadas con temas económicos y de seguridad.
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La presidenta también indicó que una eventual llamada con el mandatario estadounidense se realizará en el momento que consideren adecuado.
Según expresó, su gobierno continuará priorizando el diálogo institucional y la cooperación entre ambos países.
“Siempre vamos a buscar una buena relación”, concluyó.