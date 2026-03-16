Sheinbaum afirma que relación México-EU ‘atraviesa un buen momento’ y confirma reuniones sobre el T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un buen momento y confirmó que este lunes comenzaron reuniones bilaterales entre ambos países relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), además de encuentros en materia de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que los equipos de ambos gobiernos iniciaron conversaciones para abordar distintos temas de la agenda bilateral.

“Vamos a ver, es el mejor momento. Hay sí, momentos de desacuerdos, cuando sobre todo se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder, pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio. Ahora inicia estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término”, expresó.

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SHEINBAUM DESTACA PRINCIPIOS QUE RIGEN LA RELACIÓN BILATERAL

La presidenta explicó que la política exterior de su administración respecto a Estados Unidos se sustenta en una serie de principios que, según indicó, han marcado el desarrollo de la relación entre ambos gobiernos.

De acuerdo con lo expuesto, estos principios incluyen respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

“Eso ha sido lo que ha marcado nuestra relación y ellos lo entienden bien”, señaló.

Posteriormente reiteró estos criterios al responder preguntas de los medios y enfatizó que se trata de los ejes que definen la postura del gobierno mexicano.

“Buscamos siempre una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó, al tiempo que precisó que esta relación se construye bajo condiciones claras. “De nuevo, para que no haya ninguna duda”, agregó al reiterar los principios mencionados.