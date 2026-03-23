Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC

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México
/ 23 marzo 2026
    Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC
    Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC Cuarto oscuro | Andrea Murcia Monsivais

Marcelo Ebrard afirmó que los factores no eran favorables para el país en el 2025, pero que en el 2026, hay mejores posibilidades

El 23 de marzo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre el posicionamiento de México, tras la revisión del T-MEC, en el 2026. Aseguró que el país tiene factores más favorables, ante las adversidades del reacomodo del comercio global.

Ebrard afirmó que México podrá ‘sobrevivir’ al endurecimiento comercial, provocado por los constantes conflictos bélicos y las políticas proteccionistas.

Se compartió que durante el Foro de Cámaras de Comercio Bilaterales en México, Ebrard explicó que las expectativas sobre el sistema mundial de comercio representaban un escenario ‘negativo’, en especial por la incertidumbre que emitía el futuro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la modernización del acuerdo con la Unión Europea.

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Ebrard usó de ejemplo la revisión de los Estados Unidos, sobre el T-MEC, para argumentar que el panorama comercial y económico estaba más consolidado, ya que dicha revisión se estimaba para junio, pero fue solicitada para el presente. No obstante, detalló que por ahora es una revisión técnica, para fijar términos de referencia.

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El secretario de Economía afirmó que tal actividad mejora las posibilidades de que los tres países renueven el acuerdo trilateral de Norteamérica. Agregó que la firma del acuerdo global modernizado con la Unión Europea, para mayo, favorece la situación económica de México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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