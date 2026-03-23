Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC

El 23 de marzo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó sobre el posicionamiento de México, tras la revisión del T-MEC, en el 2026. Aseguró que el país tiene factores más favorables, ante las adversidades del reacomodo del comercio global.

Ebrard afirmó que México podrá ‘sobrevivir’ al endurecimiento comercial, provocado por los constantes conflictos bélicos y las políticas proteccionistas.

Se compartió que durante el Foro de Cámaras de Comercio Bilaterales en México, Ebrard explicó que las expectativas sobre el sistema mundial de comercio representaban un escenario ‘negativo’, en especial por la incertidumbre que emitía el futuro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la modernización del acuerdo con la Unión Europea.

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