Preocupa a EU dominio de Pemex y CFE; será obstáculo en T-MEC

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México
/ 20 marzo 2026
    Preocupa a EU dominio de Pemex y CFE; será obstáculo en T-MEC
    Especialistas advierten que el fortalecimiento de dichas empresas se perfila como el mayor obstáculo. ARCHIVO
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E.U. ha formalizado consultas por medidas que consideran discriminatorias contra la inversión privada en electricidad para la renegociación del tratado

El sector energético será un obstáculo más en la renegociación del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), debido a los cambios legales que realizó el Gobierno para fortalecer a Pemex y CFE, consideraron especialistas.

EU señaló en su “Agenda de política comercial para este año” que ha solicitado consultas bajo el T-MEC por medidas aplicadas por México que favorecen a la CFE y Pemex, en detrimento de las empresas de esa nación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-sheinbaum-ceder-en-soberania-en-revision-de-t-mec-JM19628375

Las preocupaciones incluyen la prioridad que se ha dado a la CFE en generación de energía sobre los competidores privados, así como regulaciones que otorgan ventajas exclusivas a Pemex en comercialización, distribución e importación de combustibles y uso de la red de transporte de gas natural.

Expertos coincidieron en que el tema de energía será llevado a la mesa de la renegociación del T-MEC.

Rosanety Barrios, especialista en energía, aseguró en entrevista que en 2018, cuando se firmó el acuerdo que sustituyó al TLC, había una apertura a la iniciativa privada en el sector energético, tanto en electricidad como en hidrocarburos y minería.

Sin embargo, con la reforma energética de 2024 se modificó la Constitución y en 2025 se publicaron las leyes secundarias que limitaron la participación de la iniciativa privada en el sector.

“La introducción de los términos de prevalencia y planeación vinculante en energía eléctrica favorece a la CFE, y los cambios en permisos, importación, comercialización y transporte de hidrocarburos fortalecen a Pemex”, dijo.

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