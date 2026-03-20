Preocupa a EU dominio de Pemex y CFE; será obstáculo en T-MEC

EU señaló en su “Agenda de política comercial para este año” que ha solicitado consultas bajo el T-MEC por medidas aplicadas por México que favorecen a la CFE y Pemex, en detrimento de las empresas de esa nación.

El sector energético será un obstáculo más en la renegociación del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), debido a los cambios legales que realizó el Gobierno para fortalecer a Pemex y CFE, consideraron especialistas.

Las preocupaciones incluyen la prioridad que se ha dado a la CFE en generación de energía sobre los competidores privados, así como regulaciones que otorgan ventajas exclusivas a Pemex en comercialización, distribución e importación de combustibles y uso de la red de transporte de gas natural.

Expertos coincidieron en que el tema de energía será llevado a la mesa de la renegociación del T-MEC.

Rosanety Barrios, especialista en energía, aseguró en entrevista que en 2018, cuando se firmó el acuerdo que sustituyó al TLC, había una apertura a la iniciativa privada en el sector energético, tanto en electricidad como en hidrocarburos y minería.

Sin embargo, con la reforma energética de 2024 se modificó la Constitución y en 2025 se publicaron las leyes secundarias que limitaron la participación de la iniciativa privada en el sector.

“La introducción de los términos de prevalencia y planeación vinculante en energía eléctrica favorece a la CFE, y los cambios en permisos, importación, comercialización y transporte de hidrocarburos fortalecen a Pemex”, dijo.