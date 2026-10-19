Marcha por el agua en Guadalajara: indagan presencia de infiltrados de otros estados

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    Marcha por el agua en Guadalajara: indagan presencia de infiltrados de otros estados
    GUADALAJARA, JALISCO. 18OCTUBRE2026.- Cientos de ciudadanos jaliscienses se manifestaron por segundo domingo consecutivo, esto para protestar por la mala calidad del agua que esta llegando a los hogares tapatíos, algunos ciudadanos causaron desmanes en algunos comercios que se encontraban durante el trayecto del Parque Juárez hasta Palacio de Gobierno, así como en el mismo. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM Fernando Carranza García

Autoridades de Seguridad en Jalisco intercambian información con otras entidades para rastrear a contingentes sospechosos en las protestas.

La policía de Jalisco investiga si personas que vinieron de otros estados del país participaron en los destrozos de la segunda marcha por el agua en Guadalajara. Durante la marcha, las autoridades notaron comportamientos extraños en varios manifestantes que llevaban la cara cubierta.

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Juan Pablo Hernández, jefe de la policía del estado, dijo que ya están hablando con la policía de otras partes de México. El objetivo es revisar los datos de estas personas para saber si han provocado violencia en otros lugares.

YA SE TENÍA AVISO DE POSIBLES ATAQUES

Los mandos de la policía avisaron a sus oficiales que dentro de la marcha había gente con la intención de iniciar peleas. Según los reportes, estas personas buscaban empujar a los policías, sacarlos del grupo y provocar enfrentamientos.

La idea de estas agresiones era grabarlas con el teléfono para subirlas a internet y hacer parecer que la policía los estaba atacando. Por eso, se le pidió a los oficiales que no cayeran en el juego y mantuvieran la calma.

LA MARCHA FUE PACÍFICA PERO HUBO DESTROZOS

La marcha empezó porque las familias de Guadalajara salieron a la calle a pedir algo básico: agua limpia para sus casas. Sin embargo, un grupo pequeño con el rostro tapado comenzó a causar destrozos en el camino.

Estas personas rompieron vidrios, lanzaron cohetes y dañaron las entradas del Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y las oficinas del Poder Judicial. Estos actos empañaron la protesta de miles de personas que solo querían manifestarse en paz.

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VECINOS PIDIERON DETENER LA VIOLENCIA

Las mismas personas que marchaban pacíficamente mostraron su molestia con los agresores. Durante el recorrido, la gente empezó a gritarles ¡Fuera, fuera!” y le pidió a la policía que detuviera a los encapuchados que estaban rompiendo cosas.

Actualmente, las autoridades investigan los daños causados en las calles y también revisan las denuncias sobre la actuación de la policía durante las protestas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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