Marina intercepta embarcación con droga y detiene a tres en costas de Colima: confirma Omar Harfuch

Durante operaciones de vigilancia marítima, se logró el aseguramiento de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés), semisumergible, con tres tripulantes y con cargamento de posible cocaína, de acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un comunicado de prensa, el funcionario federal detalló que la operación se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente) al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

En las acciones se llevó a cabo una colaboración interinstitucional con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de la Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

MARINA LOGRA ASEGURAR CARGAMENTO DE PRESUNTA COCAÍNA FRENTE A COLIMA, CON APOYO DE EU

Con una patrulla oceánica, en conjunto con aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras, se logró el aseguramiento de 179 bultos que contenían aproximadamente 4 toneladas de cocaína, además de la detención de los 3 tripulantes.