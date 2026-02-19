Marina intercepta embarcación con droga y detiene a tres en costas de Colima: confirma Omar Harfuch

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Marina intercepta embarcación con droga y detiene a tres en costas de Colima: confirma Omar Harfuch
    Secretaría de Marina interceptó una embarcación con toneladas de droga cerca del puerto de Manzanillo, Colima. CORTESÍA

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que la operación se realizó gracias a información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos

Durante operaciones de vigilancia marítima, se logró el aseguramiento de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés), semisumergible, con tres tripulantes y con cargamento de posible cocaína, de acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de un comunicado de prensa, el funcionario federal detalló que la operación se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente) al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque a diputados en Culiacán: Elizabeth Montoya relata cómo sobrevivió al atentado armado

En las acciones se llevó a cabo una colaboración interinstitucional con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de la Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

MARINA LOGRA ASEGURAR CARGAMENTO DE PRESUNTA COCAÍNA FRENTE A COLIMA, CON APOYO DE EU

Con una patrulla oceánica, en conjunto con aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras, se logró el aseguramiento de 179 bultos que contenían aproximadamente 4 toneladas de cocaína, además de la detención de los 3 tripulantes.

$!CORTESÍA
CORTESÍA

“Cabe hacer mención que se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos”, se destacó en el comunicado de la SSPC.

Las autoridades reiteraron que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, “para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas”.

DECOMISO DE 4 TONELADAS DE COCAÍNA REPRESENTA AFECTACIÓN MILLONARIA

En su cuenta de X, Harfuch detalló que las recientes acciones de seguridad representan una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso

Esto, “al impedir que millones de dosis llegues a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Colima

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Semar
Sspc

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso