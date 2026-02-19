Marina intercepta embarcación con droga y detiene a tres en costas de Colima: confirma Omar Harfuch
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que la operación se realizó gracias a información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos
Durante operaciones de vigilancia marítima, se logró el aseguramiento de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés), semisumergible, con tres tripulantes y con cargamento de posible cocaína, de acuerdo con información proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
A través de un comunicado de prensa, el funcionario federal detalló que la operación se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente) al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.
En las acciones se llevó a cabo una colaboración interinstitucional con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de la Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).
MARINA LOGRA ASEGURAR CARGAMENTO DE PRESUNTA COCAÍNA FRENTE A COLIMA, CON APOYO DE EU
Con una patrulla oceánica, en conjunto con aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras, se logró el aseguramiento de 179 bultos que contenían aproximadamente 4 toneladas de cocaína, además de la detención de los 3 tripulantes.
“Cabe hacer mención que se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos”, se destacó en el comunicado de la SSPC.
Las autoridades reiteraron que estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, “para inhibir la acción delincuencial y representa una afectación significativa en la estructura financiera de los grupos delictivos, con lo que se evita que la sociedad mexicana quede expuesta a grandes cantidades de dosis de sustancias ilícitas”.
DECOMISO DE 4 TONELADAS DE COCAÍNA REPRESENTA AFECTACIÓN MILLONARIA
En su cuenta de X, Harfuch detalló que las recientes acciones de seguridad representan una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado.
Esto, “al impedir que millones de dosis llegues a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.