Más de 280 mil trabajadores han votado en la consulta salarial del IMSS

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    Más de 280 mil trabajadores han votado en la consulta salarial del IMSS
    Boleta de votación de consulta salarial del IMSS X

El Centro Federal Laboral reporta una participación del 60% en la votación sobre el aumento salarial del sindicato del IMSS.

Cerca de 282 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudieron a las urnas este miércoles 14 de octubre para decidir el futuro de sus sueldos. La cifra representa casi el 60% del personal sindicalizado con derecho a votar en todo el país.

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El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) confirmó la asistencia durante el corte oficial de las 18:00 horas. La dependencia informó que el proceso se llevó a cabo con normalidad en las unidades médicas y administrativas.

SE HABILITARON MÁS DE 600 CASILLAS

Para esta votación se habilitaron 670 casillas en instalaciones del IMSS a nivel nacional. Los módulos de recepción de voto permanecieron abiertos hasta las 21:00 horas para permitir la participación del personal de distintos turnos.

Los empleados deciden si aceptan la propuesta de incremento salarial negociada entre la directiva del IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La decisión final depende del voto directo, personal y secreto de los agremiados.

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SECRETARÍA SUPERVISA LA VALIDEZ

La Secretaría del Trabajo supervisó la validez del proceso en conjunto con autoridades federales. Las autoridades laborales anunciaron que el conteo oficial de votos comenzará tras el cierre de casillas para dar a conocer el resultado definitivo.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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