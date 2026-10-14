Más de 280 mil trabajadores han votado en la consulta salarial del IMSS

Cerca de 282 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudieron a las urnas este miércoles 14 de octubre para decidir el futuro de sus sueldos. La cifra representa casi el 60% del personal sindicalizado con derecho a votar en todo el país.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) confirmó la asistencia durante el corte oficial de las 18:00 horas. La dependencia informó que el proceso se llevó a cabo con normalidad en las unidades médicas y administrativas.

SE HABILITARON MÁS DE 600 CASILLAS

Para esta votación se habilitaron 670 casillas en instalaciones del IMSS a nivel nacional. Los módulos de recepción de voto permanecieron abiertos hasta las 21:00 horas para permitir la participación del personal de distintos turnos.

Los empleados deciden si aceptan la propuesta de incremento salarial negociada entre la directiva del IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La decisión final depende del voto directo, personal y secreto de los agremiados.