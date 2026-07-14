Más de cuatro millones de turistas visitaron la CDMX durante el Mundial: Frausto

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    Más de cuatro millones de turistas visitaron la CDMX durante el Mundial: Frausto
    Frausto aseguró que la ocupación hotelera durante este periodo alcanzó picos de hasta un 80% durante los días de partido en la capital. Cuartoscuro

De esta cifra, un millón 600 mil corresponden a visitantes que se hospedaron en hoteles, informó la titular de turismo local

CDMX.- La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, presumió que cuatro millones 112 turistas han visitado la capital durante el Mundial de Futbol, del 1 de junio al 5 de julio.

La funcionaria local indicó que de ese número total, un millón 600 mil corresponden a visitantes que se hospedaron en hoteles; un millón 353 mil 600 son personas que usaron plataformas de alojamiento; mientras que un millón 46 mil 512 se quedaron en casa de amigos o familiares.

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En sus redes sociales, aseguró que la ocupación hotelera durante este periodo alcanzó picos de hasta un 80% durante los días de partido en la capital, mientras que el promedio diario osciló entre el 65 y el 70%.

DERRAMA ECONÓMICA ALCANZÓ 22 MMDP

Frausto apuntó que estas cifras representan 21% de lo que registró la capital en las mismas fechas el año pasado; además de que hubo una derrama económica de 22 mil millones de pesos.

En cuanto a la asistencia del público, explicó que asistieron 437 mil 500 personas a los cinco partidos en el Estadio Ciudad de México; mientras que más de 6 millones de personas estuvieron en los puntos públicos para ver los partidos, así como en los festejos de Reforma y el Centro Histórico.

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Agregó que el FIFA Fan Fest del Zócalo de la ciudad tuvo 2 millones 200 mil 500 asistentes en el corte hasta el 12 de julio; los festivales futboleros contaron con 417 mil 604 personas; en tanto, los eventos como la Aldea Global, La Ola más grande del mundo, el desfile mundialista y la marcha del orgullo reunieron a 5 millones de personas.

La secretaría local también dijo que 120 mil anfitriones de la ciudad recibieron capacitación, al igual que se realizaron 180 eventos culturales como exposiciones y conciertos.

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