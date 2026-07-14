Avala el Consejo Europeo acuerdo comercial con México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Avala el Consejo Europeo acuerdo comercial con México
    El Canciller Roberto Velasco adelantó que el siguiente paso es la ratificación en el Senado del mismo acuerdo. Cortesía

De esta manera se concreta un paso más en la implementación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea

CDMX.- El Consejo Europeo ratificó el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA, por sus siglas en inglés), con lo que se concretó un paso más en la implementación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

A través de una publicación en redes sociales, el Canciller Roberto Velasco adelantó que el siguiente paso es la ratificación en el Senado del mismo acuerdo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alerta-proteccion-civil-por-posible-caida-de-ceniza-en-seis-alcaldias-de-cdmx-DG22172472

“Esta mañana, el Consejo Europeo avaló formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre México y la Unión Europea.

“Hoy se da un paso más en la consolidación de nuestra asociación estratégica que permitirá seguir construyendo un futuro de beneficios compartidos en favor de nuestros pueblos”, afirmó en X.

ITA, ACUERDO INTERINO

El pasado 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum suscribió, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el Acuerdo Global Modernizado, el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) y una carta de intención para el diálogo político y estratégico sobre consulta y coordinación en asuntos globales.

El ITA es un acuerdo interino que entrará en vigor mientras se completa la ratificación del Acuerdo Global Modernizado, que contiene regulaciones más amplias sobre aspectos económicos, políticos y de cooperación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/instan-a-gobernadora-de-baja-california-a-pedir-licencia-exigen-investigacion-a-fgr-AG22172233

“(El ITA) proporciona un marco actualizado para el comercio y la inversión entre ambos socios. Se espera que beneficie a más de 45 mil empresas de la UE que exportan a México, la gran mayoría de las cuales son pymes”, detalló el Consejo a través de un comunicado.

PARLAMENTO EUROPEO RATIFICA ACUERDO

Además, añadió, mejorará el acceso al mercado al eliminar la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, ampliar las oportunidades en materia de servicios, inversión y contratación pública, y reducir las barreras al comercio.

“Refuerza la protección de las indicaciones geográficas europeas y mejora la cooperación en comercio digital, propiedad intelectual, aduanas y facilitación del comercio, competencia y materias primas críticas”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-morena-injerencismo-tras-audios-de-marina-del-pilar-avila-HG22170896

El Acuerdo fue ratificado por el Parlamento Europeo la semana pasada, por lo que el aval del Consejo representa la concreción del último paso del procedimiento interno de la Unión Europea.

Se espera que el ITA se encuentre entre los primeros asuntos que desahogue el Senado durante su siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca en septiembre próximo.

“De conformidad con las disposiciones del acuerdo, el ITA entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que la UE y México se hayan notificado mutuamente la finalización de sus respectivos procedimientos internos”, sostuvo el Consejo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Relaciones Exteriores
Inversiones

Localizaciones


Europa
México

Personajes


Ursula von der Leyen
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Unión Europea
SRE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Indocumentados

Indocumentados
true

La gobernadora de Morena se asume testigo protegido... y traiciona
Detienen a presunto ‘francotirador’ de Atlixcáyotl, en Puebla.

Detienen al ‘francotirador de Atlixcáyotl’; disparó al menos a 14 automovilistas en Puebla
Pese a cumplir con el tratado comercial, las armadoras en México pagan aranceles de hasta 15% por componentes no estadounidenses, alterando las ventajas competitivas de las últimas tres décadas.

Tambalea industria automotriz de México; Toyota y GM trasladan líneas a EU
La Secretaría de Bienestar continúa con el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que será indispensable a partir de 2027 para acceder a servicios médicos gratuitos en instituciones públicas.

Registro de Credencial Servicio Universal de Salud: Estos apellidos se inscriben del 14 al 18 de julio
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Prepárese... Llegó el Monzón Mexicano; junto a Frente Frío fuera de temporada, azotarán con lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
La FIFA designó a Ismail Elfath como árbitro del Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su historial con Lionel Messi y la Albiceleste volvió a encender el debate sobre el arbitraje.

¿Otra ‘ayudita’?... Ismail Elfath será el árbitro del Argentina vs. Inglaterra; estuvo presente en dos títulos de Messi