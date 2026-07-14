Avala el Consejo Europeo acuerdo comercial con México

CDMX.- El Consejo Europeo ratificó el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA, por sus siglas en inglés), con lo que se concretó un paso más en la implementación del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. A través de una publicación en redes sociales, el Canciller Roberto Velasco adelantó que el siguiente paso es la ratificación en el Senado del mismo acuerdo.

“Esta mañana, el Consejo Europeo avaló formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre México y la Unión Europea. “Hoy se da un paso más en la consolidación de nuestra asociación estratégica que permitirá seguir construyendo un futuro de beneficios compartidos en favor de nuestros pueblos”, afirmó en X.

ITA, ACUERDO INTERINO El pasado 22 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum suscribió, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el Acuerdo Global Modernizado, el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) y una carta de intención para el diálogo político y estratégico sobre consulta y coordinación en asuntos globales. El ITA es un acuerdo interino que entrará en vigor mientras se completa la ratificación del Acuerdo Global Modernizado, que contiene regulaciones más amplias sobre aspectos económicos, políticos y de cooperación.

“(El ITA) proporciona un marco actualizado para el comercio y la inversión entre ambos socios. Se espera que beneficie a más de 45 mil empresas de la UE que exportan a México, la gran mayoría de las cuales son pymes”, detalló el Consejo a través de un comunicado. PARLAMENTO EUROPEO RATIFICA ACUERDO Además, añadió, mejorará el acceso al mercado al eliminar la mayoría de los aranceles aduaneros restantes, ampliar las oportunidades en materia de servicios, inversión y contratación pública, y reducir las barreras al comercio. “Refuerza la protección de las indicaciones geográficas europeas y mejora la cooperación en comercio digital, propiedad intelectual, aduanas y facilitación del comercio, competencia y materias primas críticas”, indicó.

El Acuerdo fue ratificado por el Parlamento Europeo la semana pasada, por lo que el aval del Consejo representa la concreción del último paso del procedimiento interno de la Unión Europea. Se espera que el ITA se encuentre entre los primeros asuntos que desahogue el Senado durante su siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca en septiembre próximo. “De conformidad con las disposiciones del acuerdo, el ITA entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que la UE y México se hayan notificado mutuamente la finalización de sus respectivos procedimientos internos”, sostuvo el Consejo.