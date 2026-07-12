Da 80 mdp de Presupuesto Participativo para propuestas morenistas en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Da 80 mdp de Presupuesto Participativo para propuestas morenistas en CDMX
    Mario Rodríguez, presidente de la Fundación La Roma, explicó que operadores de la morenista Dolores Padierna promueven este tipo de iniciativas para que obtengan más votos en las elecciones que organiza el Instituto Electoral de la CDMX. REFORMA

El presidente de la Fundación La Roma explicó que operadores de la morenista Dolores Padierna promueven este tipo de iniciativas

Pese a que el Tribunal Electoral de la CDMX determinó que es ilegal usar Presupuesto Participativo para impermeabilizar unidades habitacionales y comprar tinacos, en la Alcaldía Cuauhtémoc se destinarán al menos 80.3 millones de pesos de estos recursos públicos para implementar dichos proyectos, impulsados por morenistas.

Mario Rodríguez, presidente de la Fundación La Roma, explicó que operadores de la morenista Dolores Padierna promueven este tipo de iniciativas para que obtengan más votos en las elecciones que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/visualiza-pri-alianza-con-pan-y-mc-para-elecciones-del-2027-II22089427

“Gente que promueve estos proyectos, ellos trabajan directamente con Dolores Padierna o trabajaron con ella y, en su caso, ellos lo dicen abiertamente (...) ‘acudimos con Dolores Padierna y con la diputada local Iliana Sánchez’, que es gente de Padierna”, dijo Rodríguez.

De 64 unidades territoriales que existen en la Cuauhtémoc, en 29 ganaron proyectos con estas características, de acuerdo con una revisión que hizo el medio de comunicación Reforma en los registros del IECM.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/elecciones-2027-alianza-de-morena-en-peligro-en-10-estados-por-choques-con-pvem-y-pt-GH22078529

En total, se usarán 80.3 millones de pesos para comprar impermeabilizante, pintura y tinacos para unidades habitacionales, pese a que se trata de un beneficio limitado para unos cuantos vecinos y no para todas las colonias.

El Tribunal Electoral local había determinado en un juicio que era ilegal ese uso vecinal de los recursos públicos, por lo que pidió al órgano dictaminador de la Alcaldía no aceptar ese tipo de propuestas en la elección del Participativo del 3 de mayo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Presupuesto
Partidos políticos

Localizaciones


CDMX
México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
El México-Querétaro registró la mayor alza, pasó de 166 mil 974 millones de pesos en 2025, a 206 mil 785 millones en 2026.

Incrementa 20% fondo para proyectos de trenes, incluido el Saltillo-Nuevo Laredo
El inicio del proceso electoral es en septiembre de este año, pero ya se observan actos que se podrían considerar anticipados.

Elección 2027, en riesgo si INE no frena a adelantados: expertos
El interno de la celda 12 del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal de Atlacholoaya, Víctor Rodríguez Padilla, hizo su primera bravata porque no le llevaron fruta.

Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, exige comer fruta en el penal
Este domingo 12 de julio, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical #18 que se desplazará sobre sureste, generarán lluvias puntuales intensas.

Lluvia y calor en México: cinco estados con lluvias puntuales intensas por onda tropical #18, junto a onda de calor en ocho entidades
Los cuatro combinados nacionales clasificados se declaran listos para disputar las Semifinales del Mundial 2026.

¡Cruces de infarto por la gloria! Semifinales del Mundial 2026: Fechas, horarios y transmisión
Apuestas. Producciones como ‘La Odisea’ y ‘Spider-Man: Un nuevo día’ buscarán impulsar la asistencia a las salas durante las próximas semanas.

Verano de contrastes: los éxitos, fracasos y estrenos llegarán al cine