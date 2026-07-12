Da 80 mdp de Presupuesto Participativo para propuestas morenistas en CDMX

Pese a que el Tribunal Electoral de la CDMX determinó que es ilegal usar Presupuesto Participativo para impermeabilizar unidades habitacionales y comprar tinacos, en la Alcaldía Cuauhtémoc se destinarán al menos 80.3 millones de pesos de estos recursos públicos para implementar dichos proyectos, impulsados por morenistas. Mario Rodríguez, presidente de la Fundación La Roma, explicó que operadores de la morenista Dolores Padierna promueven este tipo de iniciativas para que obtengan más votos en las elecciones que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“Gente que promueve estos proyectos, ellos trabajan directamente con Dolores Padierna o trabajaron con ella y, en su caso, ellos lo dicen abiertamente (...) ‘acudimos con Dolores Padierna y con la diputada local Iliana Sánchez’, que es gente de Padierna”, dijo Rodríguez. De 64 unidades territoriales que existen en la Cuauhtémoc, en 29 ganaron proyectos con estas características, de acuerdo con una revisión que hizo el medio de comunicación Reforma en los registros del IECM.

En total, se usarán 80.3 millones de pesos para comprar impermeabilizante, pintura y tinacos para unidades habitacionales, pese a que se trata de un beneficio limitado para unos cuantos vecinos y no para todas las colonias. El Tribunal Electoral local había determinado en un juicio que era ilegal ese uso vecinal de los recursos públicos, por lo que pidió al órgano dictaminador de la Alcaldía no aceptar ese tipo de propuestas en la elección del Participativo del 3 de mayo.