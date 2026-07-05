Tendrá Guadalajara matrimonios colectivos en Fan Fest

GUADALAJARA, JAL.- Las parejas interesadas en contraer matrimonio de manera gratuita durante la campaña de Matrimonios Colectivos 2026 ya pueden realizar su registro, la ceremonia se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en el FIFA Fan Festival, en el Centro de Guadalajara.

La alcaldesa, Verónica Delgadillo, informó que las personas interesadas tendrán hasta el 14 de julio para entregar la documentación requerida en cualquiera de las 23 oficialías del Registro Civil del municipio. “Todos aquellos que se atrevan a dar el ‘sí’ en la mejor sede mundialista, tienen hasta el 14 de julio para llevar sus documentos”, explicó.

INSTAN A LLEVAR PRENDAS ALUSIVAS AL FUTBOL Aunque no existe un código de vestimenta para la ceremonia, la alcaldesa invitó a las parejas a asistir con prendas alusivas al futbol durante el evento. Para realizar el trámite, las y los contrayentes deberán presentar una identificación oficial vigente; las oficialías del Registro Civil atenderán de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

El trámite será gratuito, lo que representa un ahorro aproximado de 2 mil pesos para cada pareja. El DIF Guadalajara y la Dirección de Servicios de Salud facilitarán la obtención de los certificados médicos y de la constancia de las pláticas prematrimoniales.

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