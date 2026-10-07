Mauricio Kuri descarta ruptura con Gobierno Federal por academia policial en Querétaro

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    Mauricio Kuri descarta ruptura con Gobierno Federal por academia policial en Querétaro
    El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, descartó una ruptura con el gobierno federal por las diferencias en torno a la Academia Internacional de Capacitación Policial. GOBIERNO DE QUERÉTARO/CUARTOSCURO

Aseguró que mantendrá una relación cercana con la federación para sacar adelante el proyecto

El gobernador Mauricio Kuri González descartó una ruptura con el gobierno federal por las diferencias en torno a la Academia Internacional de Capacitación Policial y aseguró que Querétaro mantendrá una relación cercana con la federación para sacar adelante el proyecto.

Luego de los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de cumplir con los procedimientos federales para cualquier cooperación internacional en materia de seguridad, Kuri afirmó que su gobierno entiende el llamado y continuará trabajando bajo esas reglas.

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“Yo creo que Querétaro tiene muy buena relación con la federación. Hemos tenido desde hace muchos años una muy buena colaboración con muchas embajadas, entre ellas, con la que tenemos una gran relación, que es con la Embajada de Estados Unidos”, sostuvo durante la entrega de reconocimientos del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026.

Asimismo, el mandatario descartó una fractura con la presidenta, por lo que afirmó que su administración seguirá trabajando de manera coordinada con la Federación y con otros gobiernos que busquen colaborar con Querétaro.

“No, no, de ninguna manera. Seguiremos trabajando de cerca con la Federación y también trabajando de cerca con aquellos que quieran apoyar a Querétaro”, sostuvo.

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FUE UN ACTO PROTOCOLARIO

El mandatario aseguró que la colocación de la primera piedra de la academia fue únicamente un acto protocolario y que no implicó la firma de ningún acuerdo ni la participación de agentes extranjeros y añadió que esa situación fue informada previamente a la Cancillería.

“Fue un acto protocolario, no se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Secretaría, a la Cancillería, se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó.

Kuri señaló que el proyecto continuará y que conforme se defina el plan de estudios y las capacitaciones que se pretendan realizar, se cumplirán los procesos que correspondan ante la Federación.

“Es un tema del proceso y ahorita nada más es una primera piedra, y después, cuando tengamos ya plan de estudios y todo lo que se vaya a hacer, se hará como marca la Federación”, afirmó.

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El gobernador reveló además que habló directamente con el canciller y con el secretario de Seguridad, quienes, dijo, ofrecieron acompañamiento al gobierno de Querétaro para avanzar en el proyecto y en cualquier capacitación que requiera ser conocida por las autoridades federales.

“Ellos nos iban a acompañar para poder llevar a cabo, junto con el gobierno de Estados Unidos, en caso de que así lo manejemos, cualquier tipo de capacitación que merezca ser conocido por el Gabinete de Alta Seguridad”, señaló.

Kuri defendió que la cooperación internacional ha permitido capacitar a policías de Querétaro y consideró que mantener esos vínculos es importante para fortalecer la seguridad estatal.

“Todo lo que se haga a favor de la seguridad es poco”, afirmó.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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