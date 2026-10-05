Querétaro notificó a Cancillería antes de la visita de Ronald Johnson

El gobierno de Querétaro sí informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, a la entidad.

De acuerdo con una carta en poder de EL UNIVERSAL, la administración de Mauricio Kuri notificó formalmente a Cancillería sobre la presencia del diplomático, prevista para el 2 de octubre de 2026.

La comunicación ocurrió días antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que llamaba la atención que el gobernador hubiera invitado al embajador estadounidense a un acto relacionado con capacitación policial sin la participación de la SRE ni del gabinete de Seguridad federal.

QUERÉTARO INFORMÓ A CANCILLERÍA SOBRE LA VISITA

La misiva fue enviada el 23 de septiembre al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

En el documento se informó que el Poder Ejecutivo de Querétaro recibiría a Ronald Johnson para abordar distintos asuntos de interés común.

La carta señala que la comunicación se realizó en cumplimiento de instrucciones del Consejo de Seguridad Nacional y con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones.

El documento también precisa los alcances de la visita y establece que la interacción entre funcionarios estatales y el embajador tendría únicamente efectos protocolarios.