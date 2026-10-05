Querétaro notificó a Cancillería antes de la visita de Ronald Johnson
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El gobierno de Mauricio Kuri informó con anticipación a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la visita del embajador de Estados Unidos a Querétaro.
El gobierno de Querétaro sí informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, a la entidad.
De acuerdo con una carta en poder de EL UNIVERSAL, la administración de Mauricio Kuri notificó formalmente a Cancillería sobre la presencia del diplomático, prevista para el 2 de octubre de 2026.
La comunicación ocurrió días antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que llamaba la atención que el gobernador hubiera invitado al embajador estadounidense a un acto relacionado con capacitación policial sin la participación de la SRE ni del gabinete de Seguridad federal.
QUERÉTARO INFORMÓ A CANCILLERÍA SOBRE LA VISITA
La misiva fue enviada el 23 de septiembre al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.
En el documento se informó que el Poder Ejecutivo de Querétaro recibiría a Ronald Johnson para abordar distintos asuntos de interés común.
La carta señala que la comunicación se realizó en cumplimiento de instrucciones del Consejo de Seguridad Nacional y con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones.
El documento también precisa los alcances de la visita y establece que la interacción entre funcionarios estatales y el embajador tendría únicamente efectos protocolarios.
¿QUÉ DIJO QUERÉTARO SOBRE LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD?
La administración estatal aclaró que el encuentro no implicaría la creación de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia.
También indicó que la visita no contemplaría la participación de agentes o gobiernos extranjeros en investigaciones, persecución de delitos o funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.
La precisión cobra relevancia debido a que uno de los actos previstos durante la visita era la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial.
¿CUÁNDO RECIBIÓ LA SRE LA CARTA?
Aunque el gobierno de Querétaro envió la comunicación el 23 de septiembre, el documento tiene un sello de recibido de la Secretaría de Relaciones Exteriores fechado el 25 de septiembre de 2026.
El registro indica que la misiva fue recibida a las 9:30 horas.
La carta está firmada por Mauricio Kuri González y constituye la notificación formal de la visita del representante diplomático estadounidense.
SHEINBAUM CUESTIONÓ LA FALTA DE PARTICIPACIÓN FEDERAL
Este lunes, Claudia Sheinbaum afirmó que resultaba llamativo que el gobernador de Querétaro hubiera invitado al embajador de Estados Unidos a participar en un acto relacionado con una academia policial sin la presencia de la Cancillería y del gabinete de Seguridad.
La documentación conocida posteriormente muestra que el gobierno estatal sí había comunicado previamente a la SRE la visita de Ronald Johnson.
El intercambio entre autoridades ocurre en medio de la coordinación entre los gobiernos estatal y federal en asuntos de seguridad y de la relación de México con Estados Unidos.