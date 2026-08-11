MC denuncia a Mario Delgado ante el INE por atribuir a Sheinbaum recursos de la Beca Rita Cetina

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, por presunto uso indebido de recursos públicos, vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad, y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. La denuncia fue promovida ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE y señala como responsable a Delgado Carrillo, así como a quien o quienes resulten responsables de las conductas denunciadas. De acuerdo con el documento difundido por Juan Zavala, vicecoordinador de MC en la Cámara de Diputados, el partido considera que las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) atribuyeron personalmente a la presidenta el origen de los recursos destinados a la Beca Universal Rita Cetina.

MC CUESTIONA MENSAJE DE MARIO DELGADO SOBRE LA BECA La controversia surgió después de que Mario Delgado difundiera un video durante un acto relacionado con la entrega de la Beca Universal Rita Cetina a estudiantes de escuelas públicas. En el material, el secretario de Educación Pública afirmó: “Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca Rita Cetina, son 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum les manda para que sigan construyendo sus sueños”. A partir de estas declaraciones, Movimiento Ciudadano argumentó que los recursos destinados a los programas sociales forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se financia principalmente mediante recursos públicos, entre ellos los impuestos pagados por la ciudadanía. El partido sostiene que la atribución personal de estos recursos a la presidenta podría constituir una conducta contraria a las disposiciones constitucionales y electorales que regulan el uso de recursos públicos y la propaganda gubernamental.

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MOVIMIENTO CIUDADANO PIDE INTERVENCIÓN DEL INE A través de la cuenta de Juan Zavala en redes sociales, el partido informó sobre la presentación de la denuncia. “Desde la representación de @MovCiudadanoMX en el INE, hemos denunciado a Mario Delgado por violentar la Constitución”, señaló el legislador. En la misma publicación agregó: “Sus declaraciones son una mentira y un engaño. Las becas las damos todas y todos los mexicanos, no la presidenta. Es la peor versión del patrimonialismo mexicano.” Zavala también pidió la intervención de la autoridad electoral: “Exigimos a la autoridad electoral intervenir de inmediato”. La denuncia solicita que el INE analice las declaraciones y determine si constituyen alguna de las conductas señaladas por el partido.

DENUNCIA SEÑALA PRESUNTO USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS El escrito presentado ante la autoridad electoral plantea una queja por “uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, y difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en beneficio de la presidenta de la República”. La representación de MC sostiene que la difusión del mensaje debe ser analizada bajo las reglas constitucionales y electorales aplicables a la comunicación de servidores públicos y al uso de recursos destinados a programas gubernamentales. El documento fue presentado ante el Consejo General del INE por representantes acreditados de Movimiento Ciudadano, entre ellos Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Juan Miguel Castro Rendón y Juan Manuel Ramírez Velasco, quienes participan como consejero, representante propietario y representante suplente del partido, respectivamente.

INE DEBERÁ ANALIZAR LOS HECHOS DENUNCIADOS Con la presentación de la queja, corresponde a las autoridades electorales determinar si los hechos señalados por Movimiento Ciudadano pueden constituir infracciones a la normativa electoral. El escrito identifica a Mario Delgado como presunto responsable y solicita que también se investigue la posible participación de otras personas que pudieran resultar involucradas. La controversia se centra en el contenido del mensaje difundido durante la entrega de la Beca Rita Cetina y en la forma en que fueron atribuidos los recursos del programa a la presidenta Claudia Sheinbaum.