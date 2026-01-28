MC y Álvarez Máynez condenan ataque armado contra diputados en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    MC y Álvarez Máynez condenan ataque armado contra diputados en Sinaloa
    Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), condenó el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. CUARTOSCURO

La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), condenó el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán.

Además, señaló que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites.

“Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, escribió en su perfil de X.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya y Gabinete de Seguridad instruyen búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC

En la última actualización de la publicación, Álvarez Máynez confirmó que el diputado Sergio Torres “se encuentra delicado tras una intervención en quirófano” y el resto de las personas agredidas, incluyendo la diputada Montoya, “presentan lesiones y están siendo atendidas”.

“El gobierno federal ha establecido comunicación para atender las investigaciones del caso y poner a disposición de los familiares los mecanismos de atención a víctimas” y “el gobierno estatal también ha establecido comunicación tanto para la atención de las víctimas como para el seguimiento del caso”, afirmó

Por su parte, las redes sociales del partido naranja exigieron a las autoridades una investigación inmediata y pidieron que no haya impunidad en el caso de los legisladores:

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad”, expresó el partido hace unos minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Movimiento Ciudadano resultan heridos tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa

¿QUÉ LE OCURRIÓ A LOS DIPUTADOS DE MC?

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de MC, fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa, mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo.

Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

Los emecistas se encontraban de camino a sus oficinas, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que abrieron fuego indiscriminadamente.

El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

TE PUEDE INTERESAR: Raptan en Sinaloa a 10 ingenieros de minera canadiense

ESTADO DE SALUD DE LOS DIPUTADOS

El Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que el estado de salud del diputado Sergio Torres Félix, quien además es presidente estatal de MC en Sinaloa, es grave y fue ingresado al quirófano.

“El reporte médico en el caso de Sergio está grave. Está en el quirófano, no nos dan una seguridad de algo en particular”, explicó el mandatario en entrevista a medios de comunicación.

Por otro lado, Montoya Ojeda se encuentra bien y tiene que ser intervenida quirúrgicamente: “El reporte de Elizabeth ya vi, ella está bien. Le tienen que hacer unas operaciones. Está fuera de peligro”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Diputados

Localizaciones


Sinaloa
México

Personajes


Jorge Álvarez Máynez

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes