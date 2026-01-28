MC y Álvarez Máynez condenan ataque armado contra diputados en Sinaloa

Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), condenó el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. Además, señaló que la crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. “Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, escribió en su perfil de X.

TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya y Gabinete de Seguridad instruyen búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC En la última actualización de la publicación, Álvarez Máynez confirmó que el diputado Sergio Torres “se encuentra delicado tras una intervención en quirófano” y el resto de las personas agredidas, incluyendo la diputada Montoya, “presentan lesiones y están siendo atendidas”.

“El gobierno federal ha establecido comunicación para atender las investigaciones del caso y poner a disposición de los familiares los mecanismos de atención a víctimas” y “el gobierno estatal también ha establecido comunicación tanto para la atención de las víctimas como para el seguimiento del caso”, afirmó Por su parte, las redes sociales del partido naranja exigieron a las autoridades una investigación inmediata y pidieron que no haya impunidad en el caso de los legisladores: “Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad”, expresó el partido hace unos minutos.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Movimiento Ciudadano resultan heridos tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa ¿QUÉ LE OCURRIÓ A LOS DIPUTADOS DE MC? Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos diputados de MC, fueron atacados con armas de fuego en Culiacán, Sinaloa, mientras circulaban por el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo. Los hechos ocurrieron luego de que los legisladores se retiraban del Congreso estatal, tras haber participado en la comparecencia del Secretario de Administración y Finanzas del Estado.

Los emecistas se encontraban de camino a sus oficinas, cuando fueron interceptados por un grupo de civiles armados que abrieron fuego indiscriminadamente. El estado de Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año. TE PUEDE INTERESAR: Raptan en Sinaloa a 10 ingenieros de minera canadiense ESTADO DE SALUD DE LOS DIPUTADOS El Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que el estado de salud del diputado Sergio Torres Félix, quien además es presidente estatal de MC en Sinaloa, es grave y fue ingresado al quirófano.