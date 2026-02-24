Mejora percepción ciudadana de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’: De Las Heras

La percepción ciudadana sobre la presidenta Claudia Sheinbaum registró una mejora significativa tras el operativo federal en Jalisco en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de De Las Heras Demotecnia, levantada el 23 de febrero de 2026, ocho de cada 10 mexicanos estaban enterados del operativo realizado el fin de semana por el Gobierno Federal y las Fuerzas Armadas. El estudio revela un alto nivel de conocimiento público sobre la acción de seguridad.

En cuanto a la evaluación del operativo, la mayoría de los encuestados le otorgó calificaciones sobresalientes. El 35 por ciento lo calificó con 8 o 9, mientras que 34 por ciento le dio la máxima nota de 10. El promedio general fue de 8.3, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva sobre la estrategia y ejecución del despliegue federal. Solo 8 por ciento lo evaluó con calificaciones entre 0 y 5.

El impacto político también fue medido. Según los resultados, para el 55 por ciento de los entrevistados la opinión que tenían de Sheinbaum mejoró después del operativo; 28 por ciento señaló que su percepción se mantiene igual de bien, mientras que únicamente 8 por ciento afirmó que empeoró.