Menor de edad balea a abogado frente a juzgados en la colonia Doctores, en Ciudad de México
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) identificó al presunto atacante como un joven de 17 años de edad
Un abogado fue atacado a balazos la tarde de este 13 de octubre en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, frente a los juzgados de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El presunto agresor, identificado como un joven de 17 años, fue herido y detenido en el lugar por un agente de la Policía de Investigación (PDI) que presenció el ataque.
¿CÓMO FUE EL ATAQUE CONTRA EL ABOGADO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), los hechos ocurrieron cuando el profesionista de unos 40 años caminaba por la zona.
Testigos señalaron que “el agresor sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó una detonación en su contra”, para luego intentar escapar.
Al ver lo ocurrido, “un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el área presenció la agresión y repelió el ataque”, logrando herir al adolescente.
El menor fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, mientras que el abogado también fue llevado a un nosocomio cercano para recibir atención médica.
En el sitio del ataque, personal de la PDI aseguró una motocicleta y el arma utilizada. Las autoridades informaron que “el agente del Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso y se revisan las imágenes de las cámaras de videovigilancia del C5 para esclarecer los hechos y determinar el posible móvil de la agresión”.