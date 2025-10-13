Menor de edad balea a abogado frente a juzgados en la colonia Doctores, en Ciudad de México

Un abogado fue atacado a balazos la tarde de este 13 de octubre en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, frente a los juzgados de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El presunto agresor, identificado como un joven de 17 años, fue herido y detenido en el lugar por un agente de la Policía de Investigación (PDI) que presenció el ataque.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE CONTRA EL ABOGADO EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), los hechos ocurrieron cuando el profesionista de unos 40 años caminaba por la zona.

Testigos señalaron que “el agresor sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó una detonación en su contra”, para luego intentar escapar.