Metro de la Ciudad de México logra acuerdos con el sindicato

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que, tras una reunión con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, se lograron los acuerdos necesarios para recuperar la operación total de los trenes en las 12 líneas de la red.

En redes sociales, Rubalcava detalló que alcanzaron acuerdos relevantes para fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores.

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‘La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con total normalidad. Seguiremos trabajando en equipo en favor de la Ciudad de México’, comentó.

En un comunicado, se precisó que la Dirección General y la representación sindical coincidieron en la importancia de trabajar en equipo a favor del mantenimiento de instalaciones fijas y material rodante, así como en las solicitudes de la base trabajadora.