CEESP advierte ‘motores apagados’ del crecimiento y ve difícil repunte con inseguridad e incertidumbre

CDMX.- En medio de la incertidumbre, un ambiente de alta inseguridad y debilidad en el Estado de derecho, es necesario activar los factores que impulsen el crecimiento de la economía del país, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo se refirió a los escenarios económicos presentados por el gobierno y entregados al Congreso hace casi dos semanas, en el documento conocido como Precriterios 2027. Señaló que, pese al optimismo oficial, “el año actual inició con los motores del crecimiento apagados”, según su análisis económico ejecutivo semanal.

El CEESP indicó que observa pocas señales de un repunte de la actividad económica. Sostuvo que, aunque el documento gubernamental plantea mayor dinamismo este año y el próximo con apoyo del consumo, empleo e inversión pública y privada, esos indicadores muestran debilitamiento y bajas expectativas de mejora en el corto y mediano plazos. “Las expectativas siguen siendo de debilitamiento en tanto no se consolide un entorno de negocios en el que los problemas de inseguridad, débil Estado de derecho y factores de política exterior faciliten la inversión. Evidentemente, esto no será en el corto plazo”, expuso el centro.

Añadió que, en un ambiente de elevada incertidumbre, será complicado generar incentivos para que la inversión se acelere. Como ejemplo, señaló que el gasto en inversión física acumuló una caída de 44.9% en el primer bimestre del año. También indicó que el indicador de confianza del consumidor disminuyó 0.3% en marzo pasado y que, en comparación anual, se mantuvo en terreno negativo, con una caída de dos puntos, lo que, afirmó, refleja una percepción desfavorable sobre la situación económica actual y futura.

El CEESP comentó que en enero la inversión fija bruta se contrajo respecto al mes previo, luego de tres meses consecutivos al alza. Agregó que, en el caso del consumo privado, “aún no se percibe una recuperación sostenida”. En el rubro de construcción, expuso que la inversión se contrajo 0.8% a tasa mensual y, aunque en términos anuales creció 3.8%, reportó una disminución tanto en inversión privada como pública.

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