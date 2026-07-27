Mexicano de la UNAM conquista España: reyes Felipe y Letizia lo reconocen por su trabajo científico

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    Mexicano de la UNAM conquista España: reyes Felipe y Letizia lo reconocen por su trabajo científico
    El científico mexicano fue reconocido por el rey Felipe VI y la reina Letizia gracias a sus aportaciones para comprender el origen y la evolución de las galaxias. FOTO: GACETA UNAM
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, fue galardonado con el Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona 2026.

El talento mexicano volvió a destacar a nivel internacional. José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reconocido en España con el Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona 2026, una de las distinciones más importantes para jóvenes científicos de Iberoamérica.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona, y fue encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, quienes distinguieron a seis jóvenes provenientes de distintos países hispanoamericanos por sus contribuciones en áreas como la ciencia, la tecnología y la innovación.

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¿Por qué fue reconocido José Eduardo Méndez Delgado?

El investigador mexicano recibió el galardón gracias a sus aportaciones al estudio de la física y la química de las nebulosas ionizadas, regiones del espacio fundamentales para comprender cómo nacen las estrellas y cómo evolucionan las galaxias.

Sus investigaciones han permitido conocer con mayor precisión la composición química del universo y aportaron elementos clave para resolver en 2023 el denominado “problema de la discrepancia de abundancias”, considerado durante décadas uno de los desafíos más importantes de la astrofísica moderna.

Actualmente, Méndez Delgado desarrolla proyectos científicos en colaboración con instituciones de México, España y Alemania, utilizando algunos de los telescopios más avanzados del mundo para analizar el medio interestelar.

$!José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM fue reconocido en España.
José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM fue reconocido en España. FOTO: UNAM

El investigador destaca el papel de la UNAM

Tras recibir el reconocimiento, el científico afirmó que este logro también refleja la calidad de la educación pública y de la investigación científica que se realiza en México.

Durante su mensaje, aseguró que su trayectoria ha sido posible gracias a la formación recibida en la UNAM y al trabajo conjunto con instituciones internacionales.

Asimismo, destacó que la Universidad Nacional participa en proyectos de frontera del conocimiento y continúa posicionándose como una de las instituciones científicas más importantes de América Latina.

¿Quién es José Eduardo Méndez Delgado?

Originario de Morelia, Michoacán, José Eduardo Méndez Delgado pertenece a una nueva generación de investigadores mexicanos con reconocimiento internacional.

Es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde estudió Física, y posteriormente se especializó en astrofísica. Con poco más de 30 años, ya cuenta con publicaciones en revistas científicas internacionales y forma parte de colaboraciones con centros de investigación europeos dedicados al estudio de la formación estelar y la evolución química del universo.

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¿Qué es el Premio Internacional Princesa de Girona?

El Premio Internacional Princesa de Girona distingue cada año a jóvenes menores de 35 años cuya trayectoria ha generado un impacto relevante en ámbitos como la investigación, la innovación, la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo social.

Con este reconocimiento, José Eduardo Méndez Delgado se consolida como uno de los científicos mexicanos más destacados de su generación y fortalece la presencia de la UNAM en la investigación científica internacional, demostrando que el conocimiento desarrollado en México continúa trascendiendo fronteras.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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