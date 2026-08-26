¿Mexicanos más felices que nunca? Indicadores del Inegi en 2026, registran la mayor satisfacción de vida en la historia

La población urbana de 18 años y más de México reportó una satisfacción con la vida actual de 8.72 en 2026, siendo el resultado más alto registrado desde 2013 año en que inició el reporte y respondiendo a una tendencia ascendente de este indicador de satisfacción observado desde el año 2024. Desde la libertad para decidir sobre su vida, relaciones familiares, logros en la vida, salud, situación afectiva, nivel de vida, entre otros. Son los apartados calificados en el ejercicio del Inegi.

Cabe destacar el contraste de este indicador con el desarrollo de las caídas ininterrumpidas del personal contratado en las industrias mexicanas, así como el desempeño del crecimiento económico total de México, sin mencionar el escenario de las guerras comerciales protagonizadas por Estados Unidos y los conflictos bélicos en Medio Oriente.

A partir de una escala de 0 a 10, siendo 10 la representación de la total satisfacción con la vida actual y el 0 la nula satisfacción, en 2025 el dato fue de 8.65 promedio de satisfacción con la vida actual; en 2024 fue de 8.30 y en 2023, 8.33. En 2013, el valor de la satisfacción con respecto a la vida actual fue de 7.67 puntos, según el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE), producto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). POR GRUPO DE EDAD, LOS MENORES SON LOS MÁS SATISFECHOS El grupo de edad de personas adolescentes de 12 a 17 años de edad tuvieron un promedio de satisfacción con la vida actual de 9.39 puntos, siendo el rango de edad con mayor satisfacción reportado por el BIARE de 2026. Por el contrario, las personas de 75 años y más reportaron el nivel más bajo de este indicador de satisfacción con un valor de 8.38 puntos. Dentro del rango de edad de 18 a 75 años, el promedio de satisfacción no cruzó el umbral de los 9 puntos. LAS MUJERES PROMEDIARON MENOS SATISFACCIÓN CON LA VIDA ACTUAL Las mujeres de 18 a 29 años reportaron una satisfacción de 8.71 puntos, debajo de los 8.78 puntos del mismo grupo de edad de los hombres.

Esta diferencia entre hombres y mujeres se observa en el grupo de edad de 30 a 44 años, ya que las mujeres promediaron 8.54 y los hombres 8.90. Para el grupo de edad de 45 a 59 años, la diferencia fue casi nula: los hombres promediaron 8.56 y las mujeres 8.55. Sólo en el grupo de edad de 60 a 71 años, las mujeres superaron el promedio de satisfacción de los hombres, ya que ellas promediaron 8.71 y ellos, 8.56 puntos. Esto se revierte nuevamente para el grupo de 75 años y más (hombres = 8.41 y mujeres = 8.35 puntos). EL ÁNIMO DEL MEXICANO/A ES POSITIVO SEGÚN INEGI Con una escala de -10 a 10 puntos, Inegi observó que el balance anímico general de la población de 12 años y más de las y los mexicanos fue de 5.34 puntos, ubicándose en el terreno positivo de esta escala. Sin embargo por sexo, los hombres obtuvieron un 5.66 con respecto a las mujeres que registraron un 5.07 puntos. En términos llanos, la población mexicana de 12 años y más no se encuentra en un estado anímico intermedio o indiferente, sino que se posiciona significativamente inclinada hacia el lado de las emociones positivas.

La muestra de esta encuesta se basó en 4 mil 820 viviendas distribuidas en las 32 ciudades de México de más de 100 mil habitantes.

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