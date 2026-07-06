México alcanza 391 mil mdp en déficit fiscal y enciende alertas financieras

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    México alcanza 391 mil mdp en déficit fiscal y enciende alertas financieras
    El aumento del desequilibrio fiscal se explica por una caída en los ingresos y un mayor gasto público, lo que también elevó los Requerimientos Financieros del Sector Público a 528 mil millones de pesos. ARCHIVO
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México registra su segundo mayor déficit en 26 años; finanzas públicas muestran caída de ingresos y aumento del gasto hasta mayo de 2026

De enero a mayo pasado se registró el segundo mayor déficit de los últimos 26 años, considerando un periodo similar.

En ese periodo, la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno arrojó un balance público negativo de 391 mil millones de pesos, un crecimiento real de 85.6 por ciento en comparación con lo reportado en el mismo periodo de 2025, resaltó México Evalúa en un análisis del 2 de julio.

Al observar las cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda al corte de mayo de 2026, el centro de análisis destacó que esta brecha no sólo creció respecto a 2025, sino que también fue 132 por ciento mayor respecto a la meta del periodo.

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“Esto confirma que no se trata de una desviación menor, sino del segundo mayor déficit para un periodo enero-mayo en los últimos 26 años. El semáforo de las finanzas públicas enciende luces rojas sobre el déficit del Gobierno”, indicó en su “Erario al Momento”.

El panorama se complica si se suman las demás necesidades de financiamiento del Gobierno, añadió.

Al incorporarlas, se observa que el déficit amplio medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) ascendió a 528 mil millones de pesos, 42 por ciento interanual más y una desviación de 95 por ciento frente a la meta del periodo.

Esto, resaltó, es también el segundo mayor déficit amplio registrado desde 2008, por lo que las finanzas avanzan por una trayectoria deficitaria.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, enfatizó que de enero a mayo de 2026 los ingresos presupuestarios del sector público cayeron 1.8 por ciento real anual, la baja más profunda desde 2020.

“En conjunto, las finanzas del Estado avanzan por una trayectoria deficitaria: menos ingresos por el lado de la recaudación y petroleros, y más gasto por el lado de los compromisos ineludibles. El resultado, al cierre de mayo, es que la deuda pública (SHRFSP) alcanzó 18.9 billones de pesos, el mayor monto desde el año 2000 para un mismo periodo de enero a mayo”, destacó.

La especialista enfatizó que de enero a mayo de 2026 los ingresos presupuestarios del sector público sumaron 3.55 billones de pesos, una caída real de 1.8 por ciento anual, la más profunda desde 2020.

Con esto se rompe una racha de cinco años consecutivos de crecimiento en periodos iguales, además de que la recaudación alcanzó un avance de 95.9 por ciento frente a lo programado para el periodo, es decir, 151.5 mil millones por debajo de lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

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“El balance de las finanzas públicas a mayo de 2026 refleja varios factores que presionan la posición fiscal. En los ingresos, la recaudación depende cada vez más del consumo”.

“El IVA y el IEPS ganaron peso dentro de la recaudación mientras el ISR lo perdió, en un contexto de menor crecimiento económico. Es una base más sensible al ciclo económico, ya que una desaceleración del consumo afectaría directamente a los dos impuestos que hoy sostienen el ingreso. Los ingresos petroleros añaden presión por la caída del volumen de exportación”, comentó Siller.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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