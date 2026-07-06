$!Diésel supera los 27 pesos en 47% de los estados de México y presiona mercado energético

El precio promedio del diésel en 47 por ciento de los estados del país es superior a los 27 pesos el litro que establece el pacto voluntario entre el Gobierno y el sector gasolinero desde abril pasado. En 15 entidades, el precio promedio del diésel —insumo principal del autotransporte de carga— es de 27.35 pesos el litro, de acuerdo con datos del documento “Evolución semanal del pacto voluntario en gasolina y diésel”, elaborado por PetroIntelligence.

Esta cifra no sólo es mayor a la meta del pacto voluntario, sino que incluso supera el promedio nacional de 27.13 pesos por litro registrado la semana pasada. En promedio, 63.3 por ciento de las estaciones de servicio de estas 15 entidades federativas cumple con el pacto, mientras que el restante 36.7 por ciento vende por arriba del precio establecido. Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit son las entidades con los precios más altos del combustible, con promedios de 28.26, 27.85 y 27.45 pesos por litro de diésel, respectivamente. Sin embargo, el municipio que registra el diésel más caro fue Huanusco, en Zacatecas, con 30.50 pesos el litro en promedio, revelan datos de la consultora. Del total de las estaciones de esas entidades marca Pemex, 35 por ciento incumple con el pacto, y entre las otras marcas el incumplimiento alcanza 37.47 por ciento.

Marcial Díaz, director de la consultora QUA Energy, aseguró que el incumplimiento del pacto en estas entidades deja claro que el problema es el mercado, no las estaciones de servicio. “Es insostenible obligar a un sector a vender de manera permanente por debajo de sus costos. El diésel enfrenta una logística compleja, menores márgenes y asimetrías regionales severas”. “Pretender homogeneizar los precios es ignorar la geografía económica del país. Este quiebre demuestra que la política de precios por decreto es inútil frente a las realidades estructurales de los costos”, expuso en entrevista. PRODUCE MENOS DIÉSEL En mayo, Pemex produjo 252.4 mil barriles diarios de diésel, una reducción de 3.3 por ciento con respecto a los 260.9 mil barriles registrados en abril. A pesar de que las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula produjeron más, fue insuficiente para revertir la tendencia a la baja. Con esta caída, la producción de diésel en el Sistema Nacional de Refinación acumuló tres meses con descensos, según estadísticas de Pemex.

En tanto, las importaciones de diésel de Pemex casi se duplicaron en mayo respecto a abril, al pasar de 63.3 mil barriles diarios a 125.7 mil, sumando un trimestre al alza. En abril, la iniciativa privada importó apenas 84 mil barriles diarios de diésel, reduciendo su participación a 13 por ciento del mercado.

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