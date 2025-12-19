México alcanza acuerdos con Canadá sobre barreras no arancelarias rumbo a la revisión del T-MEC

Durante la conferencia de prensa de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración logró acuerdos con el gobierno de Canadá en torno a las denominadas barreras no arancelarias dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), colocando a México en una posición favorable de frente a la próxima revisión del acuerdo comercial.

La mandataria explicó que estas barreras no arancelarias incluyen una amplia gama de temas, que van desde asuntos complejos como la producción de energía eléctrica, hasta casos específicos como el de la empresa Calica, así como otros puntos de menor alcance. Detalló que el trabajo se realizó de manera integral con la participación de todo el gabinete federal.

“Lo he mencionado varias veces... ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en los 54. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios y lo mejor para México”, expresó Sheinbaum Pardo durante su intervención.

