México alcanza acuerdos con Canadá sobre barreras no arancelarias rumbo a la revisión del T-MEC

México
/ 19 diciembre 2025
Claudia Sheinbaum informa que los consensos abarcan 54 puntos del tratado y fortalecen la posición de México ante la próxima evaluación comercial

Durante la conferencia de prensa de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración logró acuerdos con el gobierno de Canadá en torno a las denominadas barreras no arancelarias dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), colocando a México en una posición favorable de frente a la próxima revisión del acuerdo comercial.

La mandataria explicó que estas barreras no arancelarias incluyen una amplia gama de temas, que van desde asuntos complejos como la producción de energía eléctrica, hasta casos específicos como el de la empresa Calica, así como otros puntos de menor alcance. Detalló que el trabajo se realizó de manera integral con la participación de todo el gabinete federal.

“Lo he mencionado varias veces... ellos le llaman barreras no arancelarias al tratado. Lo que es muy importante es que ya hay un acuerdo en todos los puntos, en los 54. Se trabajó con todo el gabinete y, por supuesto, manteniéndonos con nuestros principios y lo mejor para México”, expresó Sheinbaum Pardo durante su intervención.

SHEINBAUM SEÑALA QUE CONVERSACIONES CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ DAN RESULTADOS

En su mensaje, la presidenta también hizo referencia a las declaraciones de Greer, embajador y encargado de la revisión del tratado por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Señaló que, durante su comparecencia ante el Congreso estadounidense, el funcionario reconoció que el T-MEC ha sido positivo, aunque consideró necesario revisar algunos temas específicos.

Sheinbaum indicó que las conversaciones y negociaciones sostenidas por su gobierno con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá muestran avances y un entendimiento favorable. En este contexto, aseguró que, de acuerdo con las pláticas actuales, la economía mexicana se perfila con estabilidad hacia el año 2026.

Respecto a los escenarios posteriores a ese periodo, la presidenta señaló que formarán parte del trabajo conjunto que se desarrollará con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en el marco de la cooperación y los mecanismos establecidos en el T-MEC.

Temas


Relaciones Exteriores
T-MEC
comercio

Localizaciones


Canadá
México

Personajes


Claudia Sheinbaum

