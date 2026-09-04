México alcanza récord histórico en producción de frijol: Secretaría de Agricultura

La funcionaria dio a conocer las cifras durante La Mañanera del Pueblo , encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Zacatecas. Además del crecimiento en la producción de frijol, destacó incrementos en la producción nacional de maíz y leche .

México alcanzó una producción histórica de 1 millón 360 mil toneladas de frijol , informó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez , durante la presentación de los resultados de los programas federales dirigidos al campo.

El resultado representa un aumento de 300 mil toneladas de frijol durante este año , una cifra que, según expuso la titular de Agricultura, permitió alcanzar un nuevo máximo para la producción nacional. “Tenemos la producción de un millón 360 mil toneladas; incrementamos 300 mil toneladas la producción este año. Es un récord histórico”, afirmó.

EL MAÍZ Y LA LECHE TAMBIÉN REGISTRAN CRECIMIENTO

Los resultados presentados por la Secretaría de Agricultura también incluyeron avances en otros productos fundamentales para el sector agroalimentario mexicano. En el caso del maíz, la producción alcanzó los 25.41 millones de toneladas.

Esta cifra representa un incremento de aproximadamente un millón de toneladas durante el año, de acuerdo con la información presentada por Columba López Gutiérrez ante la presidenta y funcionarios federales.

En cuanto a la producción de leche, la secretaria informó que el país alcanzó los 14 mil 400 millones de litros, con un crecimiento superior a 900 millones de litros. Los tres indicadores fueron presentados como parte de los avances registrados en el campo mexicano.

MÁS DE 13 MILLONES DE BENEFICIARIOS EN EL CAMPO

La funcionaria también detalló el alcance de los Programas para el Bienestar destinados al sector rural. De acuerdo con las cifras expuestas, estas acciones benefician a más de 13 millones de personas entre campesinos, ganaderos y pescadores.

Los programas tienen presencia en 2 mil 470 municipios del país y cuentan con un presupuesto de 107 mil millones de pesos, distribuidos entre 17 componentes enfocados en diferentes sectores y actividades relacionadas con el campo.

Entre los programas mencionados se encuentra Producción para el Bienestar, que cuenta con 1.8 millones de derechohabientes y recursos por 18 mil 200 millones de pesos. También destacó Fertilizantes para el Bienestar, con más de 2.1 millones de beneficiarios y un presupuesto de 16 mil millones de pesos.

TIENDAS, MAÍCES NATIVOS Y CRÉDITOS PARA PRODUCTORES

En materia de abasto, López Gutiérrez informó que actualmente existen más de 27 mil Tiendas del Bienestar en el país, como parte de la estrategia para facilitar el acceso a productos para las comunidades.

Durante su exposición también habló del programa Maíces Nativos, referido como “Maíces la Raíz”, el cual cuenta con más de 327 mil derechohabientes. El programa forma parte de las acciones federales relacionadas con la producción y preservación de variedades de maíz.

La secretaria agregó que durante los últimos tres meses se otorgaron más de 25 mil créditos mediante el programa Cosechando Soberanía. A esto se suma la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz a través de contratos anticipados.

“Estamos en el camino de la transformación del campo mexicano”, concluyó la titular de Agricultura al presentar los avances de la producción y los programas dirigidos a productores del país.

EL FRIJOL, ENTRE LOS PRODUCTOS CLAVE DEL CAMPO MEXICANO

El anuncio cobra relevancia por la importancia del frijol dentro de la alimentación y la producción agrícola nacional. El aumento de 300 mil toneladas permitió que México llegara a una cifra récord de producción, según los datos informados por la Secretaría de Agricultura.

Las cifras presentadas en Zacatecas muestran un crecimiento simultáneo en tres sectores importantes: frijol, maíz y leche. Mientras el primero alcanzó un récord histórico, el maíz sumó un millón de toneladas adicionales y la producción lechera superó los 14 mil millones de litros.

Los resultados forman parte del balance presentado por el Gobierno federal sobre las acciones implementadas en el campo, donde también se incluyeron apoyos económicos, fertilizantes, créditos y mecanismos de comercialización anticipada para productores.

DATOS CURIOSOS

· México alcanzó un récord histórico de 1 millón 360 mil toneladas de frijol.

· La producción de frijol aumentó 300 mil toneladas durante este año, según informó la Secretaría de Agricultura.

· La producción nacional de maíz llegó a 25.41 millones de toneladas, un millón más que la cifra registrada previamente.